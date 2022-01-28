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ترخيص علاج جيني جديد لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية
ترخيص علاج جيني جديد لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية
أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بمنح ترخيص تسويق في الاتحاد الأوروبي لدواء بريانزي Breyanzi، وهو علاج جيني لعلاج المرضى البالغين المصابين بعدة أنواع من سرطان... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:48+0000
2022-01-28T12:48+0000
مجتمع
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وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن العلاج الجديد مخصص لحالات الإصابة بسرطان لمفومة الخلايا البائية وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الغدد الليمفاوية الجريبي، في حالات الانتكاسة بعد الشفاء أو في الحالات التي لم تستجب للعلاج التقليدي.يشار إلى أن الأمراض المذكورة هي أنواع فرعية من سرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان في الجهاز الليمفاوي يبدأ في الخلايا البائية، وهي نوع فرعي من خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة، يمكن أن تنمو لتصبح أوراما في الغدد الليمفاوية أو غيرها من أماكن في الجسم.ويحقق ما يتراوح ما بين 50% إلى 60% من المرضى استجابة طويلة الأمد ويتم شفاؤهم من الأمراض المذكورة باستخدام العلاج الكيميائي المناعي، إلا أن علاج الذين لا يستجيبون للعلاج القياسي أو الذين انتكسوا بعد شفائهم لا يزال يمثل تحديا.ويعتبر دواء بريانزي Breyanzi منتجا طبيا علاجيا متقدما ينتمي إلى جيل جديد من العلاجات الجينية القائمة على الخلايا المناعية والتي تعتمد على جمع الخلايا المناعية للمريض وتعديلها وراثيا لعلاج السرطان.لإنشاء كل جرعة من بريانزي ، يتم استخراج خلايا تائية من دم المريض، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، ويتم جمعها وهندستها وراثيا للحصول على بروتين معين، ثم يتم حقن هذه الخلايا المناعية المعدلة مرة أخرى في جسد المريض.وأجرى الباحثون تجارب للتحقق من أمان بريانزي في أربع دراسات شملت أكثر من 300 مريض معالج، كما تم التحقق من فعاليته من خلال دراستين جمعتا حوالي 350 مريضا مسجلاً، خلصت الدراسات بشأن الفعالية إلى أنه من المتوقع أن تظهر الفائدة السريرية من الدواء لدى نسبة كبيرة من المرضى.على الرغم من أن المرضى يمكنهم تحمل تأثير دواء بريانزي بشكل عام، إلا أنه يمكن أن يسبب آثارا جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة وأعراضا شبيهة بالإنفلونزا واضطرابات دماغية، أي اضطرابات في الدماغ قد تكون مهددة للحياة، ويتم وصف بروتوكولات علاج لمراقبة وتخفيف هذه الآثار الجانبية.
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مجتمع

ترخيص علاج جيني جديد لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية

12:48 GMT 28.01.2022
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)سرطان الرئة
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
CC BY 4.0 / Anne Weston, Francis Crick Institute / Lung cancer cells(cropped image)
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أوصت الوكالة الأوروبية للأدوية بمنح ترخيص تسويق في الاتحاد الأوروبي لدواء بريانزي Breyanzi، وهو علاج جيني لعلاج المرضى البالغين المصابين بعدة أنواع من سرطان الغدد الليمفاوية.
وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن العلاج الجديد مخصص لحالات الإصابة بسرطان لمفومة الخلايا البائية وسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الغدد الليمفاوية الجريبي، في حالات الانتكاسة بعد الشفاء أو في الحالات التي لم تستجب للعلاج التقليدي.
يشار إلى أن الأمراض المذكورة هي أنواع فرعية من سرطان الغدد الليمفاوية، وهو سرطان في الجهاز الليمفاوي يبدأ في الخلايا البائية، وهي نوع فرعي من خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة، يمكن أن تنمو لتصبح أوراما في الغدد الليمفاوية أو غيرها من أماكن في الجسم.
ويحقق ما يتراوح ما بين 50% إلى 60% من المرضى استجابة طويلة الأمد ويتم شفاؤهم من الأمراض المذكورة باستخدام العلاج الكيميائي المناعي، إلا أن علاج الذين لا يستجيبون للعلاج القياسي أو الذين انتكسوا بعد شفائهم لا يزال يمثل تحديا.
ويعتبر دواء بريانزي Breyanzi منتجا طبيا علاجيا متقدما ينتمي إلى جيل جديد من العلاجات الجينية القائمة على الخلايا المناعية والتي تعتمد على جمع الخلايا المناعية للمريض وتعديلها وراثيا لعلاج السرطان.
لإنشاء كل جرعة من بريانزي ، يتم استخراج خلايا تائية من دم المريض، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، ويتم جمعها وهندستها وراثيا للحصول على بروتين معين، ثم يتم حقن هذه الخلايا المناعية المعدلة مرة أخرى في جسد المريض.
وأجرى الباحثون تجارب للتحقق من أمان بريانزي في أربع دراسات شملت أكثر من 300 مريض معالج، كما تم التحقق من فعاليته من خلال دراستين جمعتا حوالي 350 مريضا مسجلاً، خلصت الدراسات بشأن الفعالية إلى أنه من المتوقع أن تظهر الفائدة السريرية من الدواء لدى نسبة كبيرة من المرضى.
على الرغم من أن المرضى يمكنهم تحمل تأثير دواء بريانزي بشكل عام، إلا أنه يمكن أن يسبب آثارا جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة وأعراضا شبيهة بالإنفلونزا واضطرابات دماغية، أي اضطرابات في الدماغ قد تكون مهددة للحياة، ويتم وصف بروتوكولات علاج لمراقبة وتخفيف هذه الآثار الجانبية.
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