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https://arabic.sputniknews.com/20220128/تعرض-موكب-وزيرة-العدل-الليبية-لإطلاق-نار-1057393589.html
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار مساء اليوم الجمعة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:51+0000
2022-01-28T16:51+0000
2022-01-28T17:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد حتى اللحظة، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد جمع المعلومات للتأكد من هوية المجموعات التي أطلقت النار حال إثبات صحة استهداف الموكب، ومعرفة الملابسات كافة.
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أخبار ليبيا اليوم
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس 16:51 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 28.01.2022) يتبع
قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار مساء اليوم الجمعة.
وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد حتى اللحظة، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد جمع المعلومات للتأكد من هوية المجموعات التي أطلقت النار حال إثبات صحة استهداف الموكب، ومعرفة الملابسات كافة.