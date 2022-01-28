تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
https://arabic.sputniknews.com/20220128/تعرض-موكب-وزيرة-العدل-الليبية-لإطلاق-نار-1057393589.html
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار مساء اليوم الجمعة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:51+0000
2022-01-28T17:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد حتى اللحظة، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد جمع المعلومات للتأكد من هوية المجموعات التي أطلقت النار حال إثبات صحة استهداف الموكب، ومعرفة الملابسات كافة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس

16:51 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 28.01.2022)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
قالت مصادر من وزارة العدل الليبية لـ"سبوتنيك"، إن موكب الوزيرة حليمة عبد الرحمن، تعرض لإطلاق نار مساء اليوم الجمعة.
وأضافت المصادر أن موكب الوزيرة تعرض لإطلاق نار في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، لكن دون وقوع أي خسائر.
ومع ذلك، أوضحت المصادر أنه لم يتأكد حتى اللحظة، ما إذا كان الموكب هو المستهدف، أم تصادف مرور الوزيرة مع إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن الوزارة بصدد جمع المعلومات للتأكد من هوية المجموعات التي أطلقت النار حال إثبات صحة استهداف الموكب، ومعرفة الملابسات كافة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية