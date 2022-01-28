تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا

وفقًا للصحيفة، تُظهر البيانات من شركة "Vortexa" التحليلية أن 33 ناقلة غاز أخرى قد تتبع نفس المسار في المستقبل القريب.الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت قال يوم أمس الأول الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا.وقال هيبيستريت، خلال إفادة صحفية: "أود أن أضيف، من أجل تجنب التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".وأكد أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، مضيفا: "ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".هذا وعلّقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 ناقلة غاز في طريقها بالفعل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وسط محاولة الاتحاد الأوروبي "إيجاد بدائل للوقود الروسي".
وفقًا للصحيفة، تُظهر البيانات من شركة "Vortexa" التحليلية أن 33 ناقلة غاز أخرى قد تتبع نفس المسار في المستقبل القريب.
وذكرت الصحيفة: "يتدافع المسؤولون الأوروبيون لإغلاق إمدادات الطاقة التي قد يحتاجون إليها للحفاظ على اقتصاداتهم في حال كانت الأعمال العدائية حول أوكرانيا تهدد إمدادات الغاز الطبيعي المتدفق من روسيا، وتحولوا إلى الولايات المتحدة للمساعدة في العثور على مصادر احتياطية خارجة عن سيطرة موسكو".
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت قال يوم أمس الأول الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا.
وقال هيبيستريت، خلال إفادة صحفية: "أود أن أضيف، من أجل تجنب التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".
وأكد أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، مضيفا: "ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
هذا وعلّقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".