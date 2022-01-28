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https://arabic.sputniknews.com/20220128/تقرير-يشير-إلى-أن-أكثر-من-20-ناقلة-غاز-متجهة-من-الولايات-المتحدة-إلى-أوروبا-1057355115.html
تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا
تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 ناقلة غاز في طريقها بالفعل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وسط محاولة الاتحاد الأوروبي... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:18+0000
2022-01-28T10:18+0000
اقتصاد
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وفقًا للصحيفة، تُظهر البيانات من شركة "Vortexa" التحليلية أن 33 ناقلة غاز أخرى قد تتبع نفس المسار في المستقبل القريب.الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت قال يوم أمس الأول الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا.وقال هيبيستريت، خلال إفادة صحفية: "أود أن أضيف، من أجل تجنب التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".وأكد أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، مضيفا: "ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".هذا وعلّقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/إعلام-قطر-قد-تعيد-توجيه-بعض-الغاز-إلى-أوروبا-بوساطة-أمريكية-1057199042.html
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اقتصاد

تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا

10:18 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneevناقلة غاز
ناقلة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 ناقلة غاز في طريقها بالفعل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وسط محاولة الاتحاد الأوروبي "إيجاد بدائل للوقود الروسي".
وفقًا للصحيفة، تُظهر البيانات من شركة "Vortexa" التحليلية أن 33 ناقلة غاز أخرى قد تتبع نفس المسار في المستقبل القريب.
وذكرت الصحيفة: "يتدافع المسؤولون الأوروبيون لإغلاق إمدادات الطاقة التي قد يحتاجون إليها للحفاظ على اقتصاداتهم في حال كانت الأعمال العدائية حول أوكرانيا تهدد إمدادات الغاز الطبيعي المتدفق من روسيا، وتحولوا إلى الولايات المتحدة للمساعدة في العثور على مصادر احتياطية خارجة عن سيطرة موسكو".
الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت قال يوم أمس الأول الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا.
وقال هيبيستريت، خلال إفادة صحفية: "أود أن أضيف، من أجل تجنب التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".
وأكد أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، مضيفا: "ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
هذا وعلّقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
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إعلام: قطر قد تعيد توجيه بعض الغاز إلى أوروبا بوساطة أمريكية
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