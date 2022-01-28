https://arabic.sputniknews.com/20220128/تقرير-يشير-إلى-أن-أكثر-من-20-ناقلة-غاز-متجهة-من-الولايات-المتحدة-إلى-أوروبا-1057355115.html

تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا

تقرير يشير إلى أن أكثر من 20 ناقلة غاز متجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 ناقلة غاز في طريقها بالفعل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وسط محاولة الاتحاد الأوروبي... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T10:18+0000

2022-01-28T10:18+0000

2022-01-28T10:18+0000

اقتصاد

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وفقًا للصحيفة، تُظهر البيانات من شركة "Vortexa" التحليلية أن 33 ناقلة غاز أخرى قد تتبع نفس المسار في المستقبل القريب.الجدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت قال يوم أمس الأول الأربعاء، إنه لا يوجد دليل يثبت أن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا.وقال هيبيستريت، خلال إفادة صحفية: "أود أن أضيف، من أجل تجنب التلميحات، أنه ليس لدينا دليل على أن الجانب الروسي لا يفي باتفاقات التوريد الخاصة به".وأكد أن ألمانيا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا مهمًا ولكنها ليست حليفة، مضيفا: "ألمانيا تعتبر الحلفاء تلك الدول التي تشاركها قيمها السياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".هذا وعلّقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، بصورة موقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، مبررة ذلك بعقبة قانونية مشيرة إلى أن المصادقة على خط الأنابيب "ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل "نورد ستريم 2 أي جي" مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

https://arabic.sputniknews.com/20220126/إعلام-قطر-قد-تعيد-توجيه-بعض-الغاز-إلى-أوروبا-بوساطة-أمريكية-1057199042.html

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