https://arabic.sputniknews.com/20220128/تمارين-عسكرية-مشتركة-مع-إسرائيل-أمريكا-تؤكد-عدم-تمكين-إيران-من-حيازة-السلاح-النووي-1057377577.html

تمارين عسكرية مشتركة مع إسرائيل... أمريكا تؤكد عدم تمكين إيران من حيازة السلاح النووي

تمارين عسكرية مشتركة مع إسرائيل... أمريكا تؤكد عدم تمكين إيران من حيازة السلاح النووي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده تعد العدة مع شركائها لخيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية مع إيران. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T14:27+0000

2022-01-28T14:27+0000

2022-01-28T14:27+0000

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أخبار إيران

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جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده الليلة الماضية مع نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا ضمن إطار المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.وشدد سوليفان على قناعة واشنطن بأن المسار الدبلوماسي أفضل طريق لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، لكنها في الوقت ذاته تجهز خيارات أخرى.وأعلن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الخميس، أن واشنطن ترى أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي إلا أنها مستعدة لأي تطورات.وقال ماكغورك، متحدثًا في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي: "في الواقع، في سياق المفاوضات، نحن الآن حيث كنا في نهاية الصيف الماضي".واعتبر أن "هذا يعني أن هناك فرصة جيدة لعقد صفقة، ولكن هناك أيضا فرصة كبيرة جدا ألا تتم الصفقة... ونحن جاهزون لأي سيناريو".ورأى أن الولايات المتحدة وإيران "على وشك العودة" الآن إلى الاتفاق النووي؛ موضحا أنه "في الوقت نفسه، لن أراهن على هذا".

https://arabic.sputniknews.com/20220127/أمريكا-هناك-فرص-جيدة-للعودة-مع-إيران-إلى-الاتفاق-النووي-1057294909.html

https://arabic.sputniknews.com/20220125/الخارجية-البريطانية-محادثات-إيران-النووية-تقترب-من-مأزق-خطير-1057154821.html

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