حذار من مواجهتها... كشف فئة الغواصات الأكثر خطورة

وأفادت مجلة "ذي ناشيونال إنترست"، بأن "القوات البحرية الأمريكية لم تتمكن من اكتشاف غواصة "سيفيرودفينسك" حين كانت موجودة في المحيط الأطلسي في عام 2018".وتابعت: "وبعد ذلك طالب الأميرال ديف جونسون، مدير برنامج البنتاغون للغواصات، بإحضار النموذج المصغر من هذه الغواصة إلى مكتبه ليكون أمام عينيه دائما ما يمكن أن تواجهه الغواصات الأمريكية، مشيرا إلى أن غواصة "سيفيرودفينسك" تدل على خطورة العدو المحتمل".والأكثر خطورة في الغواصة الحربية هو قدرتها على التخفي، حسب الأميرال جونسون.ومن أهم مميزات غواصة "سيفيرودفينسك" أنها أول غواصة قادرة على حمل الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. ويقودها طاقم مكوّن من عدد قليل من الأفراد بسبب ميكنة وأتمتة عملياتها العديدة.يجدر بالذكر أن غواصة "سيفيرودفينسك" هي الغواصة الوحيدة من فئة "ياسن". ولن يظهر المزيد من الغواصات من هذا الطراز لأن روسيا أقبلت على تصنيع الغواصات الأكثر تطورا من طراز "ياسن إم"، ومنها غواصة "قازان" التي تعتبر الغواصة الأقل ضجيجا والأقدر على التخفي.
وتابعت: "وبعد ذلك طالب الأميرال ديف جونسون، مدير برنامج البنتاغون للغواصات، بإحضار النموذج المصغر من هذه الغواصة إلى مكتبه ليكون أمام عينيه دائما ما يمكن أن تواجهه الغواصات الأمريكية، مشيرا إلى أن غواصة "سيفيرودفينسك" تدل على خطورة العدو المحتمل".
والأكثر خطورة في الغواصة الحربية هو قدرتها على التخفي، حسب الأميرال جونسون.
ومن أهم مميزات غواصة "سيفيرودفينسك" أنها أول غواصة قادرة على حمل الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. ويقودها طاقم مكوّن من عدد قليل من الأفراد بسبب ميكنة وأتمتة عملياتها العديدة.
يجدر بالذكر أن غواصة "سيفيرودفينسك" هي الغواصة الوحيدة من فئة "ياسن". ولن يظهر المزيد من الغواصات من هذا الطراز لأن روسيا أقبلت على تصنيع الغواصات الأكثر تطورا من طراز "ياسن إم"، ومنها غواصة "قازان" التي تعتبر الغواصة الأقل ضجيجا والأقدر على التخفي.