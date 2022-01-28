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https://arabic.sputniknews.com/20220128/خبير-عسكري-مناورات-الأسد-الأفريقي-ستشهد-استخدام-جميع-أنواع-الأسلحة-المتطورة-1057354563.html
خبير عسكري: مناورات "الأسد الأفريقي" ستشهد استخدام جميع أنواع الأسلحة المتطورة
خبير عسكري: مناورات "الأسد الأفريقي" ستشهد استخدام جميع أنواع الأسلحة المتطورة
قال الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي، إن مناورات "الأسد الأفريقي 2022" والتي ستقام على الأراضي المغربية في الفترة ما بين 20 يونيو/حزيران و1... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:09+0000
2022-01-28T10:09+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المغرب اليوم
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وحسب موقع "هسبريس"، أضاف مكاوي، أن مناورات "الأسد الأفريقي" المقبلة ستمتد على مساحة شاسعة من المملكة انطلاقا من القنيطرة إلى بنجرير، وصولا إلى أكادير والمحبس وبعض المناطق بالأقاليم الجنوبية".وأوضح أنه "حسب مصادر عسكرية سيتم خلال المناورات المقبلة استخدام طائرات جديدة، من طراز إف-15 وإف-18 وطائرات الشبح والطائرات والرادارات الإلكترونية، وأيضا أسلحة أغلبها تشتغل إلكترونيا وبشفرات معينة".أشار الخبير إلى أن "الجديد في هذه المناورات أيضا أنها ستشهد تمارين وتدريبات على محاربة الجماعات الإرهابية، ومخاطر امتلاكها أسلحة إشعاعية، مثل الإشعاع النووي والبكتريولوجي، وكل أنواع الأشعة المضرة بالطبيعة".ووفقا له، "لم يعلن عن أسماء الدول المشاركة باستثناء إشراف أمريكي ومشاركة مغربية؛ إلا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المناورات ستضم الكثير من جيوش الدول الحليفة والشقيقة".وتابع: "مصادر قريبة من أفريكوم أكدت أن العدد سيكون كبيرا جدا، وقد تكون المناورات بمشاركة دول من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ودول عربية".وعقد في المغرب في الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، اجتماع للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الأفريقي 2022″، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان، ومنها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى أن مناورات "الأسد الإفريقي 2021" قد شهدت مشاركة قوات من بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، إضافة إلى قوات من الحلف الأطلسي، ومراقبين عسكريين من 30 دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.ويعتبر "الأسد الأفريقي" من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، من حيث عدد المشاركين وطبيعة المهمات.
https://arabic.sputniknews.com/20210607/ما-حجم-القوة-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مناورات-الأسد-الأفريقي؟-1049188454.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم

خبير عسكري: مناورات "الأسد الأفريقي" ستشهد استخدام جميع أنواع الأسلحة المتطورة

10:09 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Baz Ratnerقوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2012
قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Baz Ratner
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قال الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي، إن مناورات "الأسد الأفريقي 2022" والتي ستقام على الأراضي المغربية في الفترة ما بين 20 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز المقبلين، ستشهد استخدام جميع أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية المتطورة.
وحسب موقع "هسبريس"، أضاف مكاوي، أن مناورات "الأسد الأفريقي" المقبلة ستمتد على مساحة شاسعة من المملكة انطلاقا من القنيطرة إلى بنجرير، وصولا إلى أكادير والمحبس وبعض المناطق بالأقاليم الجنوبية".
وأوضح أنه "حسب مصادر عسكرية سيتم خلال المناورات المقبلة استخدام طائرات جديدة، من طراز إف-15 وإف-18 وطائرات الشبح والطائرات والرادارات الإلكترونية، وأيضا أسلحة أغلبها تشتغل إلكترونيا وبشفرات معينة".
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
ما حجم القوة العسكرية للدول المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"؟
7 يونيو 2021, 17:51 GMT
أشار الخبير إلى أن "الجديد في هذه المناورات أيضا أنها ستشهد تمارين وتدريبات على محاربة الجماعات الإرهابية، ومخاطر امتلاكها أسلحة إشعاعية، مثل الإشعاع النووي والبكتريولوجي، وكل أنواع الأشعة المضرة بالطبيعة".
ووفقا له، "لم يعلن عن أسماء الدول المشاركة باستثناء إشراف أمريكي ومشاركة مغربية؛ إلا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المناورات ستضم الكثير من جيوش الدول الحليفة والشقيقة".
وتابع: "مصادر قريبة من أفريكوم أكدت أن العدد سيكون كبيرا جدا، وقد تكون المناورات بمشاركة دول من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ودول عربية".
وعقد في المغرب في الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، اجتماع للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الأفريقي 2022″، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان، ومنها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن مناورات "الأسد الإفريقي 2021" قد شهدت مشاركة قوات من بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، إضافة إلى قوات من الحلف الأطلسي، ومراقبين عسكريين من 30 دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
ويعتبر "الأسد الأفريقي" من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، من حيث عدد المشاركين وطبيعة المهمات.
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