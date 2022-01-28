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دراسة تكشف تأثيرات غير متوقعة للهواء النقي على صحتك
دراسة تكشف تأثيرات غير متوقعة للهواء النقي على صحتك
أكدت العديد من الدراسات السابقة أن لا شيء يضاهي استنشاق الهواء النقي لتنشيط العقل والجسم، خاصة بعد قضاء يوم طويل في الجلوس خلف مكتبك. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:09+0000
2022-01-28T07:09+0000
مجتمع
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فبعد يوم عمل مرهق يمكن أن يكون الخروج في ضوء الشمس والهواء النقي تغييرًا جسمك في أمس الحاجة إليه.يمكن أن يؤثر الهواء النقي بشكل إيجابي على النظام الصحي في الجسم ككل. وفقًا لموقع "Terrapin Adventures".يمكن للوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق أن يحسن ضغط الدم، ويقلل من معدلات السمنة، ويقوي العلاقات الأسرية، ويعزز المناعة، وصحة القلب، ووظيفة الجهاز الهضمي.لكن الفوائد الجسدية لا تتوقف عند هذا الحد، فوفقًا لأكاديمية "Foothills"، تشمل الفوائد الجسدية للنشاط الخارجي تحسينات في جودة النوم وتنمية المهارات الحركية وصحة العين وصحة العظام ومستويات الطاقة.كيف يمكن للهواء النقي أن يعزز الصحة العقليةوجدت دراسة أجريت عام 2021، أجراها معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية، أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ويرتبط بشكل إيجابي بالتغيرات الهيكلية في الدماغ التي قد تؤثر على علاج اضطرابات الصحة العقلية.علقت المؤلفة المشاركة في الدراسة آنا ماشيريك على هذه النتائج قائلة: "توفر هذه النتائج دعمًا علميًا عصبيًا لعلاج الاضطرابات العقلية. يمكن للأطباء أن يصفوا المشي في الهواء الطلق كجزء من العلاج".ووفقا لها، قد يكون الهواء النقي مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، حيث يمكن أن يقلل الأعراض لدى كل من الصغار والبالغين.
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مجتمع

دراسة تكشف تأثيرات غير متوقعة للهواء النقي على صحتك

07:09 GMT 28.01.2022
CC0 / MabelAmber / Marche lenteالمشي
المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
CC0 / MabelAmber / Marche lente
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أكدت العديد من الدراسات السابقة أن لا شيء يضاهي استنشاق الهواء النقي لتنشيط العقل والجسم، خاصة بعد قضاء يوم طويل في الجلوس خلف مكتبك.
فبعد يوم عمل مرهق يمكن أن يكون الخروج في ضوء الشمس والهواء النقي تغييرًا جسمك في أمس الحاجة إليه.
يمكن أن يؤثر الهواء النقي بشكل إيجابي على النظام الصحي في الجسم ككل. وفقًا لموقع "Terrapin Adventures".
يمكن للوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق أن يحسن ضغط الدم، ويقلل من معدلات السمنة، ويقوي العلاقات الأسرية، ويعزز المناعة، وصحة القلب، ووظيفة الجهاز الهضمي.
لكن الفوائد الجسدية لا تتوقف عند هذا الحد، فوفقًا لأكاديمية "Foothills"، تشمل الفوائد الجسدية للنشاط الخارجي تحسينات في جودة النوم وتنمية المهارات الحركية وصحة العين وصحة العظام ومستويات الطاقة.
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كيف يمكن للهواء النقي أن يعزز الصحة العقلية
وجدت دراسة أجريت عام 2021، أجراها معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية، أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ويرتبط بشكل إيجابي بالتغيرات الهيكلية في الدماغ التي قد تؤثر على علاج اضطرابات الصحة العقلية.
علقت المؤلفة المشاركة في الدراسة آنا ماشيريك على هذه النتائج قائلة: "توفر هذه النتائج دعمًا علميًا عصبيًا لعلاج الاضطرابات العقلية. يمكن للأطباء أن يصفوا المشي في الهواء الطلق كجزء من العلاج".
ووفقا لها، قد يكون الهواء النقي مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، حيث يمكن أن يقلل الأعراض لدى كل من الصغار والبالغين.
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