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رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية
رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية
شدد رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الجمعة، على أنه سيتم التصدي ‏بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:14+0000
2022-01-28T15:14+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأشار خلال زيارة قام بها إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5، وهي إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.وتأتي تصريحات رئيس أركان الجيش الأردني بعدما أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس الخميس، إحباطها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وأسفرت الحادثة عن مقتل 27 مهربا ومتسللا وإصابة آخرين عبر الحدود الشرقية للملكة الأردنية، بعد تغيير قواعد الاشتباك مع المهربين والمتسللين، إثر مقتل 3 من مرتبات الجيش العربي (الأردني) وإصابة آخرين على يد المهربين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".يشار إلى أن الأمن السوري أعلن، قبل أيام، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا، التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/القوات-الأردنية-تحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-من-الأراضي-السورية-وتقتل-27-مهربا-1057228157.html
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العالم العربي, أخبار الأردن

رئيس أركان الجيش الأردني: سنتصدى بقوة لعمليات التسلل والتهريب عبر الحدود السورية

15:14 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / YOUSEF ALLANرئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، اللواء الركن يوسف الحنيطي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
© AFP 2021 / YOUSEF ALLAN
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شدد رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الجمعة، على أنه سيتم التصدي ‏بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية.‏
وأشار خلال زيارة قام بها إلى كتيبة الأمير طلال الآلية/5، وهي إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
القوات الأردنية تحبط محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية وتقتل 27 مهربا
أمس, 07:41 GMT
وتأتي تصريحات رئيس أركان الجيش الأردني بعدما أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس الخميس، إحباطها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وأسفرت الحادثة عن مقتل 27 مهربا ومتسللا وإصابة آخرين عبر الحدود الشرقية للملكة الأردنية، بعد تغيير قواعد الاشتباك مع المهربين والمتسللين، إثر مقتل 3 من مرتبات الجيش العربي (الأردني) وإصابة آخرين على يد المهربين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
يشار إلى أن الأمن السوري أعلن، قبل أيام، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا، التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.
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