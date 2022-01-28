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رئيس بولندا: ليس هناك تهديد عسكري مباشر لبلادنا وسط الأزمة الروسية الأوكرانية
رئيس بولندا: ليس هناك تهديد عسكري مباشر لبلادنا وسط الأزمة الروسية الأوكرانية
أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الجمعة أن ليس هناك تهديدا عسكريا مباشرا لبلاده بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:22+0000
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وجاءت تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في وارسو قال خلالها: "أنا سعيد لأنكم تفهمون أصل المشكلة، ولا شك لدي أنها مسؤولية مشتركة نحملها ومرتبطة ببلدنا بولندا، لم يمر على الدولة أوقات صعبة منذ ولايتي".وأضاف دودا قائلا "لم يكن الوضع كما هو الآن منذ عام 1989 إنه وضع دقيق للغاية".وتابع قائلا: "أنا مقتنع بأنه لا يوجد تهديد خطير لبولندا، ولا توجد إشارات تشير إلى مثل هذا التهديد الفوري، والوضع الأمني العسكري في الجزء الخاص بنا يتغير أمام اعيننا".
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العالم

رئيس بولندا: ليس هناك تهديد عسكري مباشر لبلادنا وسط الأزمة الروسية الأوكرانية

13:22 GMT 28.01.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLSالرئيس البولندي أنجي دودا يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء وصوله لحضور قمة قادة الناتو في واتفورد في بريطانيا
الرئيس البولندي أنجي دودا يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء وصوله لحضور قمة قادة الناتو في واتفورد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الجمعة أن ليس هناك تهديدا عسكريا مباشرا لبلاده بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في وارسو قال خلالها: "أنا سعيد لأنكم تفهمون أصل المشكلة، ولا شك لدي أنها مسؤولية مشتركة نحملها ومرتبطة ببلدنا بولندا، لم يمر على الدولة أوقات صعبة منذ ولايتي".
وأضاف دودا قائلا "لم يكن الوضع كما هو الآن منذ عام 1989 إنه وضع دقيق للغاية".
وتابع قائلا: "أنا مقتنع بأنه لا يوجد تهديد خطير لبولندا، ولا توجد إشارات تشير إلى مثل هذا التهديد الفوري، والوضع الأمني العسكري في الجزء الخاص بنا يتغير أمام اعيننا".
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