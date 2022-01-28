https://arabic.sputniknews.com/20220128/رئيس-وزراء-إسرائيل-نتنياهو-هددني-قائلا-سأرسل-طائرات-دون-طيار-عليك-1057363220.html

رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو هددني قائلا "سأرسل طائرات دون طيار عليك"

رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو هددني قائلا "سأرسل طائرات دون طيار عليك"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه تلقى تهديدات من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، عندما قرر تشكيل الحكومة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T13:06+0000

2022-01-28T13:06+0000

2022-01-28T13:06+0000

العالم

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

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وأوضح بينيت أن نتنياهو أشار بذراعه كمن يلقي قنبلة وقال له "سأرسل الطائرات بدون طيار عليك، يجب أن تعلم أنني سأرسل آلتي الحربية بالكامل ضدك، وسنرى"، وفقا لوسائل إعلام عبرية.وأشار بينيت إلى أن ذلك جرى بينهما عندما لجأ إلى خصوم نتنياهو السياسيين في تشكيل الحكومة، متهما نتنياهو بـ"زرع الفوضى والهستيريا وانعدام الثقة" في الحكومة الحالية.وأضاف بينيت أن نتنياهو "تحدث عن جيشه من الروبوتات والمجموعات على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، والعناصر التابعة له في الراديو والتلفزيون وعلى الإنترنت".وقال بينيت "لقد بنى واحدة من أكثر آلات الدعاية فاعلية على الإطلاق، إنه يخترع القصص بوتيرة جنونية".وأيد الكنيست الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي تشكيل حكومة ائتلاف جديدة برئاسة نفتالي بينيت منهيا فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا متتالية كرئيس للوزراء.الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابًا من اليسار إلى اليمين تمت الموافقة عليه بأغلبية ضئيلة للغاية وهي 60 مقابل 59 مقعدا، وسيقوده بينيت حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى حليفه الذي ينتمي إلى تيار الوسط يائير لابيد، وزير الخارجية الحالي.وانتقل نتنياهو الذي يواجه اتهامات قد تنتهي بعزله على السياسة 7 أعوام، إلى المعارضة بعد بقائه 12 عاما على رأس السلطة، وبقي رئيسا لحزب الليكود اليميني.

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العالم, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت