رواندا تعيد فتح حدودها مع أوغندا بعد تحسن العلاقات

وحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الرواندية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ستعيد رواندا يوم الاثنين المقبل، فتح معبر حدودي مع أوغندا كان مغلقا قبل نحو ثلاث سنوات، حتى مع تصاعد التوترات بين الجارتين في وسط إفريقيا، التي أججتها اتهامات بالتجسس ودعم كل منهما لمعارضين.وقال البيان: "رواندا لاحظت أن هناك عملية لحل القضايا التي أثارتها رواندا، وكذلك الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الأوغندية لمعالجة العقبات المتبقية".وكانت رواندا قد اتهمت أوغندا مرارا بدعم الجماعات المتمردة التي تخطط للإطاحة بالحكومة في كيغالي بينما اتهمت كمبالا رواندا بالقيام بأنشطة تجسس غير مشروعة في أوغندا.محاولات مختلفة، بما في ذلك جهود الوساطة من قبل أنغولا، لاستعادة العلاقات الطبيعية وفتح الحدود، لم تسفر إلا عن القليل.وقد أدى إغلاق الحدود في مارس/آذار 2019 إلى تعطيل الروابط التجارية في المنطقة بشدة، حيث تعتمد رواندا بشكل أساسي على ممر نقل يمتد من ميناء مومباسا المحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا، ويمر من الطريق نفسه البضائع عبر رواندا إلى بوروندي وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وجاءت الخطوة لإعادة فتح الحدود في أعقاب اجتماع في كيغالي الأسبوع الماضي بين كاغامي ونجل موسيفيني، موهوزي كاينيروغابا، وهو أيضًا جنرال في الجيش ويعتقد على نطاق واسع أنه مستعد لتولي المسؤولية بعد والده.من المحتمل أن يكون استئناف التجارة الطبيعية عند المعبر الحدودي للبلدين دافعًا تشتد الحاجة إليه لتحقيق قفزة في الاقتصادات الإقليمية التي تضررت من آثار تدابير احتواء كورونا.يشار إلى أن رواندا وأوغندا أعضاء في الكتلة التجارية الإقليمية جماعة شرق أفريقيا إلى جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان.
أكدت وزارة الخارجية الرواندية أن السلطات ستعيد فتح المعابر الحدودية المشتركة بين رواندا وأوغندا في الـ31 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الرواندية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ستعيد رواندا يوم الاثنين المقبل، فتح معبر حدودي مع أوغندا كان مغلقا قبل نحو ثلاث سنوات، حتى مع تصاعد التوترات بين الجارتين في وسط إفريقيا، التي أججتها اتهامات بالتجسس ودعم كل منهما لمعارضين.
وقد أدى إغلاق الحدود في مارس/آذار 2019 إلى تعطيل الروابط التجارية في المنطقة بشدة، حيث تعتمد رواندا بشكل أساسي على ممر نقل يمتد من ميناء مومباسا المحيط الهندي عبر كينيا وأوغندا، ويمر من الطريق نفسه البضائع عبر رواندا إلى بوروندي وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاءت الخطوة لإعادة فتح الحدود في أعقاب اجتماع في كيغالي الأسبوع الماضي بين كاغامي ونجل موسيفيني، موهوزي كاينيروغابا، وهو أيضًا جنرال في الجيش ويعتقد على نطاق واسع أنه مستعد لتولي المسؤولية بعد والده.
من المحتمل أن يكون استئناف التجارة الطبيعية عند المعبر الحدودي للبلدين دافعًا تشتد الحاجة إليه لتحقيق قفزة في الاقتصادات الإقليمية التي تضررت من آثار تدابير احتواء كورونا.
يشار إلى أن رواندا وأوغندا أعضاء في الكتلة التجارية الإقليمية جماعة شرق أفريقيا إلى جانب كينيا وتنزانيا وبوروندي وجنوب السودان.