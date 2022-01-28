روسيا تواصل مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطات البلاد

موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن، "روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطات البلاد".ولفت بوليانسكي إلى أن، "هناك كارثة بيئية في المناطق التي تتورط فيها الولايات المتحدة في سرقة النفط بشكل مباشر، وفي الوقت ذاته، لا تقدم الأمم المتحدة أي تقييم لما يحدث".وأضاف بوليانسكي: "القوات السورية وبدعم من القوات الجوية الروسية تواصل البحث عن مسلحي داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] والقضاء عليهم في سوريا، وسيستمر ذلك".وفي 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وقعت اشتباكات مسلحة داخل سجن الثانوية الصناعية الذي يضم عناصر من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وعناصر من ميلشيا قسد [قوات سوريا الديمقراطية]، بعد عصيان داخل السجن وتفجير سيارتين مفخختين على أسواره.وتحدث الإعلام الرسمي السوري عن استمرار حركة نزوح أهالي الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة باتجاه وسط المدينة، مع استمرار الفوضى في محيط سجن الثانوية الصناعية بحي غويران الذي شهد تفجيرات وهروباً لإرهابيي "داعش".
وأضاف بوليانسكي: "القوات السورية وبدعم من القوات الجوية الروسية تواصل البحث عن مسلحي داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] والقضاء عليهم في سوريا، وسيستمر ذلك".
وفي 20 كانون الثاني/يناير الجاري، وقعت اشتباكات مسلحة داخل سجن الثانوية الصناعية الذي يضم عناصر من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وعناصر من ميلشيا قسد [قوات سوريا الديمقراطية]، بعد عصيان داخل السجن وتفجير سيارتين مفخختين على أسواره.
وتحدث الإعلام الرسمي السوري عن استمرار حركة نزوح أهالي الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة باتجاه وسط المدينة، مع استمرار الفوضى في محيط سجن الثانوية الصناعية بحي غويران الذي شهد تفجيرات وهروباً لإرهابيي "داعش".