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معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220128/رونالدو-في-إكسبو-2020-يشكر-الجماهير-الغفيرة-ويمدح-ما-قامت-به-دبي-1057379155.html
رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي
رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي
حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض "إكسبو 2020، ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي بالعمل الذي لا يصدق. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:01+0000
2022-01-28T15:05+0000
إكسبو 2020 دبي
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وقال رونالدو: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".وانتشر مقطع فيديو لصحيفة "البيان الرياضي"، يظهر فيه بعض الحركات الكروية البهلوانية التي يقوم بها كريستيانو رونالدو أمام الجماهير.وفي حديثه عن الصحة، أكد رونالدو أن الاهتمام بالصحة واللياقة ونظامه الغذائي سر تألقه في هذا العمر . قائلا: أنا عمري الآن 37 سنة، وما زالت ألعب، لأنني اهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة، الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء".وتابع: "الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها".واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بحرارة منذ ظهوره على مسرح الوصل في مشهد مبهر ووسط هتاف عشاق "الدون" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم.وقالم النجم البرتغالي بالتقاط صورة "سيلفي" مع كل هذه الجماهير، وشكرها قائلا: "ما أقوله يخرج من أعماق قلبي، لم أكن أتوقع مشاهدة هذه الأعداد الكبيرة تحضر لمشاهدتي اليوم، والمهم في حياتي الشعور والحب الذي يمنحه لي الجمهور، وأشكر الجميع على الحضور والاستماع لكلماتي القليلة، وأعرف أنكم كنتم تتوقعون مني الحديث كثيراً، ولكن المهم ما تقوله حتى ولو بكلمات قليلة".
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العالم العربي, مجتمع, رياضة

رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي

15:01 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.01.2022)
© REUTERS / Mahmoud Khaled/Expo 2020 Dubaiكريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020
كريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Mahmoud Khaled/Expo 2020 Dubai
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حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض "إكسبو 2020، ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي بالعمل الذي لا يصدق.
وقال رونالدو: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
وانتشر مقطع فيديو لصحيفة "البيان الرياضي"، يظهر فيه بعض الحركات الكروية البهلوانية التي يقوم بها كريستيانو رونالدو أمام الجماهير.
وفي حديثه عن الصحة، أكد رونالدو أن الاهتمام بالصحة واللياقة ونظامه الغذائي سر تألقه في هذا العمر . قائلا: أنا عمري الآن 37 سنة، وما زالت ألعب، لأنني اهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة، الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء".
وتابع: "الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها".
واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بحرارة منذ ظهوره على مسرح الوصل في مشهد مبهر ووسط هتاف عشاق "الدون" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم.
© REUTERS / Mahmoud Khaled/Expo 2020 Dubaiكريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020
كريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
كريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020
© REUTERS / Mahmoud Khaled/Expo 2020 Dubai
وقالم النجم البرتغالي بالتقاط صورة "سيلفي" مع كل هذه الجماهير، وشكرها قائلا: "ما أقوله يخرج من أعماق قلبي، لم أكن أتوقع مشاهدة هذه الأعداد الكبيرة تحضر لمشاهدتي اليوم، والمهم في حياتي الشعور والحب الذي يمنحه لي الجمهور، وأشكر الجميع على الحضور والاستماع لكلماتي القليلة، وأعرف أنكم كنتم تتوقعون مني الحديث كثيراً، ولكن المهم ما تقوله حتى ولو بكلمات قليلة".
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