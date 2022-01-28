https://arabic.sputniknews.com/20220128/رونالدو-في-إكسبو-2020-يشكر-الجماهير-الغفيرة-ويمدح-ما-قامت-به-دبي-1057379155.html

رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي

رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي

حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض "إكسبو 2020، ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي بالعمل الذي لا يصدق. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T15:01+0000

2022-01-28T15:01+0000

2022-01-28T15:05+0000

إكسبو 2020 دبي

العالم العربي

مجتمع

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1057379003_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5455a7a0fa8ff427353f52db5bdfd160.jpg

وقال رونالدو: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".وانتشر مقطع فيديو لصحيفة "البيان الرياضي"، يظهر فيه بعض الحركات الكروية البهلوانية التي يقوم بها كريستيانو رونالدو أمام الجماهير.وفي حديثه عن الصحة، أكد رونالدو أن الاهتمام بالصحة واللياقة ونظامه الغذائي سر تألقه في هذا العمر . قائلا: أنا عمري الآن 37 سنة، وما زالت ألعب، لأنني اهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة، الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء".وتابع: "الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها".واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بحرارة منذ ظهوره على مسرح الوصل في مشهد مبهر ووسط هتاف عشاق "الدون" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم.وقالم النجم البرتغالي بالتقاط صورة "سيلفي" مع كل هذه الجماهير، وشكرها قائلا: "ما أقوله يخرج من أعماق قلبي، لم أكن أتوقع مشاهدة هذه الأعداد الكبيرة تحضر لمشاهدتي اليوم، والمهم في حياتي الشعور والحب الذي يمنحه لي الجمهور، وأشكر الجميع على الحضور والاستماع لكلماتي القليلة، وأعرف أنكم كنتم تتوقعون مني الحديث كثيراً، ولكن المهم ما تقوله حتى ولو بكلمات قليلة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مجتمع, رياضة