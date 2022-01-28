إكسبو 2020 دبي
ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.
رونالدو في "إكسبو 2020" يشكر الجماهير الغفيرة ويمدح ما قامت به دبي
15:01 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.01.2022)
حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض "إكسبو 2020، ضمن فعاليات أسبوع " الصحة واللياقة"، واعتبر ما قامت به دبي بالعمل الذي لا يصدق.
وقال رونالدو: "دبي قامت بعمل لا يصدق في إكسبو، ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، وهو شيء لم يدهشني لأن دبي تعودنا منها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، وبنجاح كبير، وإكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على أرضه".
"— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 28, 2022
النجم العالمي #كريسيانو رونالدو خلال زيارته لمعرض #إكسبو_2020_دبي: أحب الثقافة والناس في #دبي، دبي دائما مميزة، من الرائع رؤية الثقافات المختلفة في مكان واحد هنا في إكسبو 2020 دبي..@Cristiano
@expo2020dubai
#Expo2020Flag#البيان_القارئ_دائما#البيان_الرياضي pic.twitter.com/0grHLx4zOS
وانتشر مقطع فيديو لصحيفة "البيان الرياضي"، يظهر فيه بعض الحركات الكروية البهلوانية التي يقوم بها كريستيانو رونالدو أمام الجماهير.
تفاعل الجماهير مع عروض فري ستايل التي يقدمها مجموعة من اللاعبين على مسرح قبة #الوصل— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 28, 2022
تصوير-سالم خميس@expo2020dubai#Expo2020🇦🇪#إكسبو2020 #دبي🇦🇪#expo2020dubai🇦🇪#البيان_القارئ_دائما#البيان_الرياضي pic.twitter.com/xgvXLJQbvx
وفي حديثه عن الصحة، أكد رونالدو أن الاهتمام بالصحة واللياقة ونظامه الغذائي سر تألقه في هذا العمر . قائلا: أنا عمري الآن 37 سنة، وما زالت ألعب، لأنني اهتم جيداً بجسدي، وعلى الأجيال الجديدة، الإيمان بأنفسها والاستماع إلى الآباء".
وتابع: "الأجيال الجديدة، تتعامل مع التكنولوجيا وفق الاحتياج، وليس طول الوقت، وهي مهمة في حياتنا، ولكنها ليست كل الحياة، وعلينا الاهتمام بالكثير من جوانب حياتنا الأخرى والاستمتاع بها".
واستقبلت الجماهير النجم البرتغالي بحرارة منذ ظهوره على مسرح الوصل في مشهد مبهر ووسط هتاف عشاق "الدون" الذي يحظى بشعبية واسعة في العالم.
كريستيانو رونالدو من معرض إكسبو دبي 2020
وقالم النجم البرتغالي بالتقاط صورة "سيلفي" مع كل هذه الجماهير، وشكرها قائلا: "ما أقوله يخرج من أعماق قلبي، لم أكن أتوقع مشاهدة هذه الأعداد الكبيرة تحضر لمشاهدتي اليوم، والمهم في حياتي الشعور والحب الذي يمنحه لي الجمهور، وأشكر الجميع على الحضور والاستماع لكلماتي القليلة، وأعرف أنكم كنتم تتوقعون مني الحديث كثيراً، ولكن المهم ما تقوله حتى ولو بكلمات قليلة".