https://arabic.sputniknews.com/20220128/رونالدو-يحتفل-بعيد-ميلاد-جورجينا-على-برج-خليفة-في-دبي-فيديو-1057299704.html

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على برج خليفة في دبي... فيديو

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على برج خليفة في دبي... فيديو

هنأ لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حبيبته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T06:29+0000

2022-01-28T06:29+0000

2022-01-28T06:29+0000

مجتمع

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وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.قابلت جورجينا كريستيانو في متجر غوتشي في عام 2016، وكانت الفتاة تعمل هناك. منذ ذلك الحين، ارتبط العاشقان. وفي عام 2019، تزوجا سرا، والآن يقومان بتربية أربعة أطفال.

https://arabic.sputniknews.com/20220127/كريستيانو-رونالدو-ينضم-إلى-زملائه-في-فريق-مانشستر-يونايتد-في-دبيصور--1057254337.html

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مجتمع