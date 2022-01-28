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https://arabic.sputniknews.com/20220128/رونالدو-يحتفل-بعيد-ميلاد-جورجينا-على-برج-خليفة-في-دبي-فيديو-1057299704.html
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على برج خليفة في دبي... فيديو
رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على برج خليفة في دبي... فيديو
هنأ لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حبيبته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T06:29+0000
2022-01-28T06:29+0000
مجتمع
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وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.قابلت جورجينا كريستيانو في متجر غوتشي في عام 2016، وكانت الفتاة تعمل هناك. منذ ذلك الحين، ارتبط العاشقان. وفي عام 2019، تزوجا سرا، والآن يقومان بتربية أربعة أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/كريستيانو-رونالدو-ينضم-إلى-زملائه-في-فريق-مانشستر-يونايتد-في-دبيصور--1057254337.html
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مجتمع

رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا على برج خليفة في دبي... فيديو

06:29 GMT 28.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
تابعنا عبر
هنأ لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حبيبته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي.
وكتب مهاجم مانشستر يونايتد على حسابه على "إنستغرام": "عيد ميلاد سعيد حبي"، كما أرفق مقطع فيديو الذي يظهر العرض الضوئي على برج خليفة في دبي.
قابلت جورجينا كريستيانو في متجر غوتشي في عام 2016، وكانت الفتاة تعمل هناك. منذ ذلك الحين، ارتبط العاشقان. وفي عام 2019، تزوجا سرا، والآن يقومان بتربية أربعة أطفال.
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