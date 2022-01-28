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https://arabic.sputniknews.com/20220128/زيلينسكي-لا-يوجد-مزيد-من-تصعيد-التوترات-مع-روسيا-في-الوقت-الحالي-1057390409.html
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:24+0000
2022-01-28T15:24+0000
2022-01-28T15:24+0000
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العالم
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
يتبع
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي.