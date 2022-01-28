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زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
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زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
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زيلينسكي: لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي

15:24 GMT 28.01.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مزيد من تصعيد التوترات مع روسيا في الوقت الحالي.
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