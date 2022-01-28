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https://arabic.sputniknews.com/20220128/سبيس-إكس-تخطط-لرقم-قياسي-إطلاق-52-صاروخا-خلال-2022-1057396942.html
‏"سبيس إكس" تخطط لرقم قياسي... إطلاق 52 صاروخا خلال 2022‏
‏"سبيس إكس" تخطط لرقم قياسي... إطلاق 52 صاروخا خلال 2022‏
كشفت تقارير، أمس الخميس، أن شركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستسعى جاهدة لإطلاق 52 ‏مهمة للفضاء خلال العام الحالي 2022، وهو ما يعني أنها في... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T18:36+0000
2022-01-28T18:36+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن تحقيق إرسال ذلك العدد من الصواريخ سيحطم الرقم القياسي لـ"سبيس إكس"، البالغ 31 عملية إطلاق في العام الماضي.من ناحيتها، قالت رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية، ساندرا ماغنوس، خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء التابعة لـ"ناسا": "هناك بيان طموح من 52 إطلاقا لـ"سبيس إكس" على مدار العام".وتابعت ماغنوس: "هذه وتيرة لا تصدق، إن وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" يجب أن يكونا متيقظين خلال عام 2022 حتى لا يكونا ضحايا نجاحهما".وأوضحت: "سيتعين على كل من "ناسا" و"سبيس إكس" ضمان الاهتمام المناسب والأولوية التي تركز على بعثات "ناسا"، والاستفادة من الموارد المناسبة للحفاظ على هذه الوتيرة في إجراء آمن".ولم تحدد ساندرا ماغنوس ما إذا كانت عمليات إطلاق "سبيس إكس" خلال 2022 ستشمل رحلات النموذج الأولي لـ"ستار شيب".وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، صرح في عام 2020، أن شركته الفضائية كانت تهدف إلى إكمال 48 عملية إطلاق في عام 2021، لكنها لم تنجز سوى 31 عملية إطلاق فقط، ورغم هذا فإنه يعد رقما قياسيا بالنسبة لشركة تصنيع الصواريخ.وكان أقل عدد من عمليات إطلاق "سبيس إكس" في السنوات الخمس الماضية هو 13 صاروخا في عام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/موظف-سابق-عن-إيلون-ماسك-ليس-كما-يبدو-أمام-الجمهور-وكان-يعرف-القليل-عن-الصواريخ-قبل-سبيس-إكس-1050652222.html
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك

‏"سبيس إكس" تخطط لرقم قياسي... إطلاق 52 صاروخا خلال 2022‏

18:36 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / Gregg Newtonإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
إطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
© AFP 2021 / Gregg Newton
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كشفت تقارير، أمس الخميس، أن شركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستسعى جاهدة لإطلاق 52 ‏مهمة للفضاء خلال العام الحالي 2022، وهو ما يعني أنها في المتوسط سترسل صاروخا واحدا بمعدل ‏أسبوعي.‏
وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن تحقيق إرسال ذلك العدد من الصواريخ سيحطم الرقم القياسي لـ"سبيس إكس"، البالغ 31 عملية إطلاق في العام الماضي.
من ناحيتها، قالت رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية، ساندرا ماغنوس، خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء التابعة لـ"ناسا": "هناك بيان طموح من 52 إطلاقا لـ"سبيس إكس" على مدار العام".
الملياردير ورئيس شركات تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2021
موظف سابق عن إيلون ماسك: ليس كما يبدو أمام الجمهور... وكان يعرف القليل عن الصواريخ قبل "سبيس ‏إكس"‏
8 نوفمبر 2021, 11:20 GMT
وتابعت ماغنوس: "هذه وتيرة لا تصدق، إن وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" يجب أن يكونا متيقظين خلال عام 2022 حتى لا يكونا ضحايا نجاحهما".
وأوضحت: "سيتعين على كل من "ناسا" و"سبيس إكس" ضمان الاهتمام المناسب والأولوية التي تركز على بعثات "ناسا"، والاستفادة من الموارد المناسبة للحفاظ على هذه الوتيرة في إجراء آمن".
ولم تحدد ساندرا ماغنوس ما إذا كانت عمليات إطلاق "سبيس إكس" خلال 2022 ستشمل رحلات النموذج الأولي لـ"ستار شيب".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، صرح في عام 2020، أن شركته الفضائية كانت تهدف إلى إكمال 48 عملية إطلاق في عام 2021، لكنها لم تنجز سوى 31 عملية إطلاق فقط، ورغم هذا فإنه يعد رقما قياسيا بالنسبة لشركة تصنيع الصواريخ.
وكان أقل عدد من عمليات إطلاق "سبيس إكس" في السنوات الخمس الماضية هو 13 صاروخا في عام 2019.
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