https://arabic.sputniknews.com/20220128/سبيس-إكس-تخطط-لرقم-قياسي-إطلاق-52-صاروخا-خلال-2022-1057396942.html

‏"سبيس إكس" تخطط لرقم قياسي... إطلاق 52 صاروخا خلال 2022‏

‏"سبيس إكس" تخطط لرقم قياسي... إطلاق 52 صاروخا خلال 2022‏

كشفت تقارير، أمس الخميس، أن شركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ستسعى جاهدة لإطلاق 52 ‏مهمة للفضاء خلال العام الحالي 2022، وهو ما يعني أنها في... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T18:36+0000

2022-01-28T18:36+0000

2022-01-28T18:36+0000

مجتمع

منوعات

إيلون ماسك

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وأفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن تحقيق إرسال ذلك العدد من الصواريخ سيحطم الرقم القياسي لـ"سبيس إكس"، البالغ 31 عملية إطلاق في العام الماضي.من ناحيتها، قالت رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية، ساندرا ماغنوس، خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء التابعة لـ"ناسا": "هناك بيان طموح من 52 إطلاقا لـ"سبيس إكس" على مدار العام".وتابعت ماغنوس: "هذه وتيرة لا تصدق، إن وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" يجب أن يكونا متيقظين خلال عام 2022 حتى لا يكونا ضحايا نجاحهما".وأوضحت: "سيتعين على كل من "ناسا" و"سبيس إكس" ضمان الاهتمام المناسب والأولوية التي تركز على بعثات "ناسا"، والاستفادة من الموارد المناسبة للحفاظ على هذه الوتيرة في إجراء آمن".ولم تحدد ساندرا ماغنوس ما إذا كانت عمليات إطلاق "سبيس إكس" خلال 2022 ستشمل رحلات النموذج الأولي لـ"ستار شيب".وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، صرح في عام 2020، أن شركته الفضائية كانت تهدف إلى إكمال 48 عملية إطلاق في عام 2021، لكنها لم تنجز سوى 31 عملية إطلاق فقط، ورغم هذا فإنه يعد رقما قياسيا بالنسبة لشركة تصنيع الصواريخ.وكان أقل عدد من عمليات إطلاق "سبيس إكس" في السنوات الخمس الماضية هو 13 صاروخا في عام 2019.

https://arabic.sputniknews.com/20211108/موظف-سابق-عن-إيلون-ماسك-ليس-كما-يبدو-أمام-الجمهور-وكان-يعرف-القليل-عن-الصواريخ-قبل-سبيس-إكس-1050652222.html

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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك