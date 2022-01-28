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https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفارة-الصين-بالسعودية-ترحب-بمحمد-بن-سلمان-1057390660.html
سفارة الصين بالسعودية ترحب بمحمد بن سلمان
سفارة الصين بالسعودية ترحب بمحمد بن سلمان
أعلنت السفارة الصينية بالمملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن ‏سلمان، في الصين لحضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:36+0000
2022-01-28T15:36+0000
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وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: نرحب ترحيبا حارا بصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022".وتابعت سفارة الصين في السعودية في تغريدتها أنه "من المؤمل أن تُعزز زيارة ولي العهد السعودي تنمية المجال الأولمبي العالمي وتطور العلاقات الاستراتجية الشاملة الصينية السعودية".وكانت وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك الأسبوع المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط المقبل، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.يشار إلى أن واشنطن أعلنت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عدم إرسالها "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.
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العالم العربي, الصين, السعودية

سفارة الصين بالسعودية ترحب بمحمد بن سلمان

15:36 GMT 28.01.2022
© REUTERS / HANDOUTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت السفارة الصينية بالمملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن ‏سلمان، في الصين لحضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022‏‎.
وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: نرحب ترحيبا حارا بصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022".
وتابعت سفارة الصين في السعودية في تغريدتها أنه "من المؤمل أن تُعزز زيارة ولي العهد السعودي تنمية المجال الأولمبي العالمي وتطور العلاقات الاستراتجية الشاملة الصينية السعودية".
وكانت وسائل إعلام صينية رسمية ذكرت، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك الأسبوع المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط المقبل، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
يشار إلى أن واشنطن أعلنت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عدم إرسالها "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.
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