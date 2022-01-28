https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفير-الولايات-المتحدة-لدى-روسيا-الرد-على-مقترحات-موسكو-يأخذ-عددا-من-مخاوفها-في-الاعتبار-1057360672.html

سفير الولايات المتحدة لدى روسيا: الرد على مقترحات موسكو يأخذ عددا من مخاوفها في الاعتبار

سفير الولايات المتحدة لدى روسيا: الرد على مقترحات موسكو يأخذ عددا من مخاوفها في الاعتبار

أعلن السفير الأميركي لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الجمعة، أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، يأخذ عدداً من مخاوف موسكو في الاعتبار،... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T12:31+0000

2022-01-28T12:31+0000

2022-01-28T12:31+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ساليفان، في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف: "نعتقد أن أفكارنا يمكنها تحسين أمننا المشترك ... كما أنها تأخذ في الاعتبار عددا من المخاوف الروسية".وأشار إلى أن "المقترحات الأميركية المضادة تتعلق بموضوع التدريبات العسكرية والحد من التسلح، بما في ذلك الصواريخ، في أوروبا"، مضيفا: "نحن نفضل الدبلوماسية ومستعدون للمضي قدماً فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراء مشترك".وأوضح السفير الأمريكي أن: "الولايات المتحدة تنتظر رداً من الحكومة الروسية على الوثيقة المقدمة. سننتظر رد فعل روسيا وجوابها. وبعد ذلك، قد تكون هناك مناقشة - محادثة هاتفية أو ربما لقاء- لا أعرف، لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وفي السابق، استخدم وزير الخارجية بلينكن كلا الصيغتين للتواصل مع الوزير لافروف "، مشيراً إلى أن واشنطن تعتقد أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية "يفتح الطريق أمام الدبلوماسية ووقف التصعيد".هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية، لم تجب على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق.فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن أرسلت إلى موسكو ردها بشأن المقترحات الأمنية، موضحاً أن واشنطن عبرت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي "عمل عدواني روسي".وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، وتطالب موسكو بضمانات، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع عدد من الإذاعات الروسية، من بينها إذاعة سبوتنيك، قد قال في وقت سابق اليوم، ردا على سؤال عن احتمالات نشوب حرب في سياق مقترحات موسكو للضمانات الأمنية ورد الغرب عليها: "إذا كان الأمر يتوقف على روسيا، فلن تكون هناك حرب. نحن لا نريد حربا، ولكننا أيضا لن نسمح بالاعتداء على مصالحنا وتجاهلها".

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