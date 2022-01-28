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https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفير-الولايات-المتحدة-لدى-روسيا-الرد-على-مقترحات-موسكو-يأخذ-عددا-من-مخاوفها-في-الاعتبار-1057360672.html
سفير الولايات المتحدة لدى روسيا: الرد على مقترحات موسكو يأخذ عددا من مخاوفها في الاعتبار
سفير الولايات المتحدة لدى روسيا: الرد على مقترحات موسكو يأخذ عددا من مخاوفها في الاعتبار
أعلن السفير الأميركي لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الجمعة، أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، يأخذ عدداً من مخاوف موسكو في الاعتبار،... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:31+0000
2022-01-28T12:31+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ساليفان، في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف: "نعتقد أن أفكارنا يمكنها تحسين أمننا المشترك ... كما أنها تأخذ في الاعتبار عددا من المخاوف الروسية".وأشار إلى أن "المقترحات الأميركية المضادة تتعلق بموضوع التدريبات العسكرية والحد من التسلح، بما في ذلك الصواريخ، في أوروبا"، مضيفا: "نحن نفضل الدبلوماسية ومستعدون للمضي قدماً فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراء مشترك".وأوضح السفير الأمريكي أن: "الولايات المتحدة تنتظر رداً من الحكومة الروسية على الوثيقة المقدمة. سننتظر رد فعل روسيا وجوابها. وبعد ذلك، قد تكون هناك مناقشة - محادثة هاتفية أو ربما لقاء- لا أعرف، لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وفي السابق، استخدم وزير الخارجية بلينكن كلا الصيغتين للتواصل مع الوزير لافروف "، مشيراً إلى أن واشنطن تعتقد أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية "يفتح الطريق أمام الدبلوماسية ووقف التصعيد".هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية، لم تجب على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق.فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن أرسلت إلى موسكو ردها بشأن المقترحات الأمنية، موضحاً أن واشنطن عبرت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي "عمل عدواني روسي".وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، وتطالب موسكو بضمانات، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع عدد من الإذاعات الروسية، من بينها إذاعة سبوتنيك، قد قال في وقت سابق اليوم، ردا على سؤال عن احتمالات نشوب حرب في سياق مقترحات موسكو للضمانات الأمنية ورد الغرب عليها: "إذا كان الأمر يتوقف على روسيا، فلن تكون هناك حرب. نحن لا نريد حربا، ولكننا أيضا لن نسمح بالاعتداء على مصالحنا وتجاهلها".
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الخارجية-الروسية-أمريكا-والناتو-يشنان-حملة-سامة-ضد-موسكو-1056836888.html
https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لم-أسمع-حجة-واحدة-تؤيد-موقف-أمريكا-بشأن-ما-يحدث-على-الحدود-الروسية-الأوكرانية-1056811574.html
https://arabic.sputniknews.com/20220128/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1057309926.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سفير الولايات المتحدة لدى روسيا: الرد على مقترحات موسكو يأخذ عددا من مخاوفها في الاعتبار

12:31 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصوربرج سباسكايا على خلفية غروب شمس جميل على الساحة الحمراء، موسكو 27 يونيو 2020
برج سباسكايا على خلفية غروب شمس جميل على الساحة الحمراء، موسكو 27 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أعلن السفير الأميركي لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الجمعة، أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، يأخذ عدداً من مخاوف موسكو في الاعتبار، ويحتوي على مقترحات مضادة بشأن الخطوات المتبادلة حول التدريبات العسكرية والصواريخ في أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ساليفان، في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف: "نعتقد أن أفكارنا يمكنها تحسين أمننا المشترك ... كما أنها تأخذ في الاعتبار عددا من المخاوف الروسية".

وأشار إلى أن "المقترحات الأميركية المضادة تتعلق بموضوع التدريبات العسكرية والحد من التسلح، بما في ذلك الصواريخ، في أوروبا"، مضيفا: "نحن نفضل الدبلوماسية ومستعدون للمضي قدماً فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ إجراء مشترك".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الخارجية الروسية: أمريكا والناتو يشنان حملة "سامة" ضد موسكو
22 يناير, 11:54 GMT
وأوضح السفير الأمريكي أن: "الولايات المتحدة تنتظر رداً من الحكومة الروسية على الوثيقة المقدمة. سننتظر رد فعل روسيا وجوابها. وبعد ذلك، قد تكون هناك مناقشة - محادثة هاتفية أو ربما لقاء- لا أعرف، لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وفي السابق، استخدم وزير الخارجية بلينكن كلا الصيغتين للتواصل مع الوزير لافروف "، مشيراً إلى أن واشنطن تعتقد أن الرد الأميركي على المقترحات الروسية "يفتح الطريق أمام الدبلوماسية ووقف التصعيد".
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية، لم تجب على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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21 يناير, 15:22 GMT
فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن أرسلت إلى موسكو ردها بشأن المقترحات الأمنية، موضحاً أن واشنطن عبرت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي "عمل عدواني روسي".

وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، وتطالب موسكو بضمانات، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
لافروف: لا أستبعد أن هناك أشخاصا يريدون جر كييف إلى حرب مع موسكو، لكن روسيا لا تريد الحرب
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وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع عدد من الإذاعات الروسية، من بينها إذاعة سبوتنيك، قد قال في وقت سابق اليوم، ردا على سؤال عن احتمالات نشوب حرب في سياق مقترحات موسكو للضمانات الأمنية ورد الغرب عليها: "إذا كان الأمر يتوقف على روسيا، فلن تكون هناك حرب. نحن لا نريد حربا، ولكننا أيضا لن نسمح بالاعتداء على مصالحنا وتجاهلها".
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