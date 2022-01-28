ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد في خليج عمان... صور

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على حسابها بتويتر، إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) اعترضت، الاثنين الماضي، سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان.وأضافت أنه تم ضبط 150 كيلوغراما من الهيرويين و250 كيلوغراما من الميثامفيتامين و665 كيلوغراما من الحشيش على متن السفينة.وأشارت القيادة المركزية إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات التي عثر عليها على متن السفينة تقدر بـ18 مليون دولار.وأوضحت أن هذه الواقعة تعتبر الثانية خلال 10 أيام.وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في بيان الأحد الماضي، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".
أعلن الجيش الأمريكي، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد تم اعتراضها في خليج عُمان.
وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على حسابها بتويتر، إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) اعترضت، الاثنين الماضي، سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان.
للمرة الثانية خلال 10 أيام، اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان،24 يناير. حيث تم ضبط 150 كغم من"الهيروين"و250 كغم من"الميثامفيتامين"و665 كغم من"الحشيش"، بقيمة إجمالية 18$ مليون⬇️https://t.co/XKW8nWQoPTpic.twitter.com/PTRQJwV50p