تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/ضبط-شحنة-مخدرات-بقيمة-18-مليون-دولار-على-متن-سفينة-صيد-في-خليج-عمان-صور-1057357865.html
ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد في خليج عمان... صور
ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد في خليج عمان... صور
أعلن الجيش الأمريكي، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد تم اعتراضها في خليج عُمان. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:15+0000
2022-01-28T11:15+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104249/56/1042495695_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_23155bdd841de4dc2e077b796733ebfa.jpg
وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على حسابها بتويتر، إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) اعترضت، الاثنين الماضي، سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان.وأضافت أنه تم ضبط 150 كيلوغراما من الهيرويين و250 كيلوغراما من الميثامفيتامين و665 كيلوغراما من الحشيش على متن السفينة.وأشارت القيادة المركزية إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات التي عثر عليها على متن السفينة تقدر بـ18 مليون دولار.وأوضحت أن هذه الواقعة تعتبر الثانية خلال 10 أيام.وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في بيان الأحد الماضي، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104249/56/1042495695_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_1a7185e618bf77c9278c7afd87a98776.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن

ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد في خليج عمان... صور

11:15 GMT 28.01.2022
© REUTERS / HANDOUTجندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد تم اعتراضها في خليج عُمان.
وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على حسابها بتويتر، إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البريطانية (مونتروز) اعترضت، الاثنين الماضي، سفينة صيد عديمة الهوية تنقل مخدرات غير مشروعة بخليج عمان.
وأضافت أنه تم ضبط 150 كيلوغراما من الهيرويين و250 كيلوغراما من الميثامفيتامين و665 كيلوغراما من الحشيش على متن السفينة.
وأشارت القيادة المركزية إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات التي عثر عليها على متن السفينة تقدر بـ18 مليون دولار.
وأوضحت أن هذه الواقعة تعتبر الثانية خلال 10 أيام.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في بيان الأحد الماضي، إن "السفينة إتش إم إس مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والعاملة ضمن القوات البحرية المشتركة (CMF)، صادرت أكثر من طن من المخدرات بقيمة نحو 15 مليون يورو، على متن سفينة في خليج عمان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية