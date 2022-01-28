ترتبط كل مجموعة أزياء للمصمم اللبناني الشهير، إيلي صعب، بالخفة والرومانسية، فهو يحب ألوان الباستيل والأقمشة المتطايرة والزينة المصنوعة من الترتر والخرز بجميع... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

عالم الزهور السحري... إيلي صعب يسحر باريس

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ترتبط كل مجموعة أزياء للمصمم اللبناني الشهير، إيلي صعب، بالخفة والرومانسية، فهو يحب ألوان الباستيل والأقمشة المتطايرة والزينة المصنوعة من الترتر والخرز بجميع الألوان والأشكال. مجموعته الجديدة، التي يفوح منها عبق أزهار الربيع، ليست استثناء. ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانباً من عرض إيلي صعب "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" على منصة أسبوع الموضة في باريس.