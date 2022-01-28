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https://arabic.sputniknews.com/20220128/عالم-الزهور-السحري-إيلي-صعب-يسحر-باريس-1057260773.html
عالم الزهور السحري... إيلي صعب يسحر باريس
عالم الزهور السحري... إيلي صعب يسحر باريس
ترتبط كل مجموعة أزياء للمصمم اللبناني الشهير، إيلي صعب، بالخفة والرومانسية، فهو يحب ألوان الباستيل والأقمشة المتطايرة والزينة المصنوعة من الترتر والخرز بجميع... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T09:47+0000
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عالم الزهور السحري... إيلي صعب يسحر باريس

09:47 GMT 28.01.2022
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ترتبط كل مجموعة أزياء للمصمم اللبناني الشهير، إيلي صعب، بالخفة والرومانسية، فهو يحب ألوان الباستيل والأقمشة المتطايرة والزينة المصنوعة من الترتر والخرز بجميع الألوان والأشكال. مجموعته الجديدة، التي يفوح منها عبق أزهار الربيع، ليست استثناء. ترون في ألبوم "سبوتنيك" جانباً من عرض إيلي صعب "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" على منصة أسبوع الموضة في باريس.
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

أحد مساعدي الأزياء يعدل فستانًا خلال جلسة ملائمة الزي قبل عرض المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

أحد مساعدي الأزياء يعدل فستانًا خلال جلسة ملائمة الزي قبل عرض المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

أحد مساعدي الأزياء يعدل فستانًا خلال جلسة ملائمة الزي قبل عرض المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

المصمم اللبناني إيلي صعب ومساعديه خلال قبل عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 26 يناير 2022.

المصمم اللبناني إيلي صعب ومساعديه خلال قبل عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

المصمم اللبناني إيلي صعب ومساعديه خلال قبل عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضات أزياء تقدم فساتين من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضات أزياء تقدم فساتين من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضات أزياء تقدم فساتين من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© AP Photo / Francois Mori

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Francois Mori

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
10/12
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/12
© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2021 / Christophe Archambault

عارضة أزياء تقدم فستانا من المصمم اللبناني إيلي صعب خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس ، فرنسا 26 يناير 2022.

شاهد أيضا - حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس
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