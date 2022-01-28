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علماء يكشفون سبب انتشار "أوميكرون" العارم
علماء يكشفون سبب انتشار "أوميكرون" العارم
وجد علماء من جامعة كيوتو للطب تفسيرا لسرعة انتشار متحور "أوميكرون". 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:26+0000
2022-01-28T10:26+0000
العالم
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وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها على موقع "biorxiv"، أن سبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون يرجع إلى قدرته على العيش على بعض السطوح.واكتشفوا أن أوميكرون يستطيع أن يعيش لفترة أطول من سلالات فيروس كورونا السابقة على البلاستيك وجلد الإنسان. ويظل أوميكرون إبان ذلك قادرا على نقل العدوى.وبينما تستطيع السلالة الأصلية (SARS-CoV-2) أن تعيش على الأسطح البلاستيكية خلال 56 ساعة، يمكن أن يبقى أوميكرون حياً لمدة 193.5 ساعة. ويمكن أن تبقى السلالة الأصلية على جلد الإنسان لمدة 8.6 ساعة، مقارنة بـ21.1 ساعة لـ"أوميكرون".ولهذا السبب أطاح أوميكرون بالمتحورات الأخرى وبدأ يتكاثر بسرعة وفقا لرؤية العلماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/علماء-الأوبئة-حول-العالم-يؤكدون-فعالية-لقاحات-سبوتنيك-الروسية-ضد-متحور-أوميكرون-1057244141.html
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الصحة-العالمية-المتحور-التالي-لفيروس-كورونا-سيكون-أكثر-عدوى-من-أوميكرون-1057196496.html
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العالم

علماء يكشفون سبب انتشار "أوميكرون" العارم

10:26 GMT 28.01.2022
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS
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وجد علماء من جامعة كيوتو للطب تفسيرا لسرعة انتشار متحور "أوميكرون".
وأظهرت الدراسة التي نُشرت نتائجها على موقع "biorxiv"، أن سبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون يرجع إلى قدرته على العيش على بعض السطوح.
واكتشفوا أن أوميكرون يستطيع أن يعيش لفترة أطول من سلالات فيروس كورونا السابقة على البلاستيك وجلد الإنسان. ويظل أوميكرون إبان ذلك قادرا على نقل العدوى.
سبوتنيك لايت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
علماء الأوبئة حول العالم يؤكدون فعالية لقاحات "سبوتنيك" الروسية ضد متحور "أوميكرون"
أمس, 08:03 GMT
وبينما تستطيع السلالة الأصلية (SARS-CoV-2) أن تعيش على الأسطح البلاستيكية خلال 56 ساعة، يمكن أن يبقى أوميكرون حياً لمدة 193.5 ساعة. ويمكن أن تبقى السلالة الأصلية على جلد الإنسان لمدة 8.6 ساعة، مقارنة بـ21.1 ساعة لـ"أوميكرون".
ولهذا السبب أطاح أوميكرون بالمتحورات الأخرى وبدأ يتكاثر بسرعة وفقا لرؤية العلماء.
إدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الصحة العالمية: المتحور التالي لفيروس كورونا سيكون أكثر عدوى من أوميكرون
26 يناير, 12:33 GMT
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