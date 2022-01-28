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فيسبوك يعلن تحديثا ينبهك لدى التقاط "سكرين شوت" لمحادثة ماسنجر
فيسبوك يعلن تحديثا ينبهك لدى التقاط "سكرين شوت" لمحادثة ماسنجر
أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "فيسبوك، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، عن تحديث جديد عبر محادثات ماسنجر يمكن المستخدمين من استقبال إشعار حال تم التقاط صورة سكرين... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T15:14+0000
2022-01-28T15:14+0000
مارك زوكربيرغ
فيسبوك
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وقال زوكربيرغ إنه تم تحديث ميزة المحادثات السرية في Messenger بإمكانية تنبيه المرسل عندما يأخذ المستلم لقطة شاشة من محادثة.وشارك منشورا مع زوجته بريسيلا تشان يعرض ميزة اكتشاف لقطة الشاشة، إلى جانب الميزات الأخرى القادمة إلى خدمة المراسلة وتحديث جديد للمحادثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.
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مارك زوكربيرغ, فيسبوك

فيسبوك يعلن تحديثا ينبهك لدى التقاط "سكرين شوت" لمحادثة ماسنجر

15:14 GMT 28.01.2022
© REUTERS / LEAH MILLISمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "فيسبوك، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، عن تحديث جديد عبر محادثات ماسنجر يمكن المستخدمين من استقبال إشعار حال تم التقاط صورة سكرين شوت من الطرف الآخر.
وقال زوكربيرغ إنه تم تحديث ميزة المحادثات السرية في Messenger بإمكانية تنبيه المرسل عندما يأخذ المستلم لقطة شاشة من محادثة.
وشارك منشورا مع زوجته بريسيلا تشان يعرض ميزة اكتشاف لقطة الشاشة، إلى جانب الميزات الأخرى القادمة إلى خدمة المراسلة وتحديث جديد للمحادثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.
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