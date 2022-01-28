https://arabic.sputniknews.com/20220128/قائد-بالبحرية-الأمريكية-يعترف-بتلقي-أموال-وخدمات-جنسية-مقابل-تسريب-أسرار-الدولة-1057378857.html

قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة

قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة

اعترف قائد في البحرية الأمريكية بتلقيه 250 ألف دولار نقدًا بالإضافة إلى خدمات جنسية، مقابل تسريب أسرار الدولة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T14:52+0000

2022-01-28T14:52+0000

2022-01-28T14:52+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد وهو واحد من 9 أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا، ساعدت في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، حيث أقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.واعترف شيد بأنه قدم هو والمتهمون الآخرون لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.ووُجّه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220104/التعاون-الخليجي-يبحث-ضمان-حركة-الملاحة-في-المنطقة-مع-قائد-الأسطول-الخامس-الأمريكي-1054945637.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية