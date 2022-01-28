قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة

المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد وهو واحد من 9 أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا، ساعدت في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، حيث أقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.واعترف شيد بأنه قدم هو والمتهمون الآخرون لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.ووُجّه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.
وأقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "غلين ديفانس مارين آسيا "، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد غلين فرانسيس، في سنغافورة.
وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، حيث أقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.
واعترف شيد بأنه قدم هو والمتهمون الآخرون لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.
ووُجّه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.