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قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة
قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة
اعترف قائد في البحرية الأمريكية بتلقيه 250 ألف دولار نقدًا بالإضافة إلى خدمات جنسية، مقابل تسريب أسرار الدولة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T14:52+0000
2022-01-28T14:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد وهو واحد من 9 أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا، ساعدت في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، حيث أقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.واعترف شيد بأنه قدم هو والمتهمون الآخرون لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.ووُجّه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/التعاون-الخليجي-يبحث-ضمان-حركة-الملاحة-في-المنطقة-مع-قائد-الأسطول-الخامس-الأمريكي-1054945637.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد بالبحرية الأمريكية يعترف بتلقي أموال وخدمات جنسية مقابل تسريب أسرار الدولة

14:52 GMT 28.01.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reaganالأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" وطراد الصواريخ "شنسلورسفيل"
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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اعترف قائد في البحرية الأمريكية بتلقيه 250 ألف دولار نقدًا بالإضافة إلى خدمات جنسية، مقابل تسريب أسرار الدولة.
المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد وهو واحد من 9 أفراد في الأسطول الأمريكي السابع المتمركز في أوكيناوا، ساعدت في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
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وأقام شيد والضباط الآخرون "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "غلين ديفانس مارين آسيا "، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد غلين فرانسيس، في سنغافورة.

وأوقف ليونارد غلين فرانسيس في كاليفورنيا بعد استدراجه من قبل مسؤولين أمريكيين عام 2013، حيث أقر بارتكاب أعمال رشوة وتآمر، وبقي في السجن أو رهن الإقامة الجبرية.
واعترف شيد بأنه قدم هو والمتهمون الآخرون لفرانسيس جداول التحركات البحرية ومعلومات أخرى، وضغط نيابة عن الشركة على مسؤولين بحريين آخرين.
ووُجّه الاتهام إلى 35 شخصا، من بينهم مسؤولون في البحرية وأفراد متقاعدون وموظفون بوزارة الدفاع إضافة إلى ليونارد، بارتكاب جرائم في القضية سيئة السمعة.
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