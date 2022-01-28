قاديروف يوجه نصائح لواشنطن "قبل نصحها للآخرين"

ونشر قاديروف رسالته على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام": "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل.. هل فقدتم عقولكم في الولايات المتحدة؟ اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته وزارة الخارجية الأميركية حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تحقيق".وشدد قاديروف في رسالته على أن "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي في الشيشان".
وجه الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية طالب فيها أن تراعي الوزارة احترام حقوق الإنسان، قبل إسداء النصح بذلك للآخرين.
ونشر قاديروف رسالته على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام": "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل.. هل فقدتم عقولكم في الولايات المتحدة؟ اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته وزارة الخارجية الأميركية حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تحقيق".
وشدد قاديروف في رسالته على أن "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".
وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي في الشيشان".