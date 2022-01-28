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قاديروف يوجه نصائح لواشنطن "قبل نصحها للآخرين"
قاديروف يوجه نصائح لواشنطن "قبل نصحها للآخرين"
وجه الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قديروف​، رسالة إلى وزارة ​الخارجية الأمريكية​ طالب فيها أن تراعي الوزارة احترام ​حقوق الإنسان​، قبل إسداء النصح بذلك للآخرين. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T06:03+0000
2022-01-28T06:03+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الشيشان
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ونشر قاديروف رسالته على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام": "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل.. هل فقدتم عقولكم في ​الولايات المتحدة​؟ اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته ​وزارة الخارجية الأميركية​ حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل ​غوانتانامو​ دون محاكمة أو تحقيق".وشدد قاديروف في رسالته على أن "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي في الشيشان".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الشيشان

قاديروف يوجه نصائح لواشنطن "قبل نصحها للآخرين"

06:03 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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وجه الرئيس ​الشيشاني​، ​رمضان قديروف​، رسالة إلى وزارة ​الخارجية الأمريكية​ طالب فيها أن تراعي الوزارة احترام ​حقوق الإنسان​، قبل إسداء النصح بذلك للآخرين.
ونشر قاديروف رسالته على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام": "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل.. هل فقدتم عقولكم في ​الولايات المتحدة​؟ اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته ​وزارة الخارجية الأميركية​ حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل ​غوانتانامو​ دون محاكمة أو تحقيق".
وشدد قاديروف في رسالته على أن "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".
وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي في الشيشان".
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