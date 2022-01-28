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https://arabic.sputniknews.com/20220128/قرار-من-الصحة-الكويتية-بخفض-سعر-تحليل-بي-سي-آر-1057299449.html
قرار من "الصحة الكويتية" بخفض سعر تحليل "بي سي آر"
قرار من "الصحة الكويتية" بخفض سعر تحليل "بي سي آر"
قررت وزارة الصحة الكويتية خفض سعر تحليل "بي سي آر" ليصبح 6 دنانير، وهو ما يوازي 19.80 دولار أمريكي. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T06:23+0000
2022-01-28T06:23+0000
2022-01-28T06:23+0000
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لتعميم أصدرته وزارة الصحة الكويتية ونشرته جريدة القبس، فقد أكدت على مدراء المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات بضرورة خفض سعر فحص الـ"بي سي آر".وأوضح التعميم ان القرار يأتي "استناداً إلى قرار لجنة التراخيص الطبية"، مشددة على ألا يزيد سعر الفحص عن "6 دنانير كحد أقصى، اعتباراً من يوم الأحد المقبل".يشار إلى أن هذا التخفيض في سعر فحص الـ"بي سي آر" هو المرة الثانية التي تقررها وزارة الصحة الكويتية، حيث سبق واعتمدت تخفيض سعره إلى 9 دنانير.إلى ذلك فقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 6.515 حالة جديدة، وتسجيل 5.063 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 521.341 حالة.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الصحة-الكويتية-تصدر-مرسوما-بخفض-سعر-فحص-الـبي-سي-آر-1054783514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم
قرار من "الصحة الكويتية" بخفض سعر تحليل "بي سي آر"
قررت وزارة الصحة الكويتية خفض سعر تحليل "بي سي آر" ليصبح 6 دنانير، وهو ما يوازي 19.80 دولار أمريكي.
ووفقا لتعميم أصدرته وزارة الصحة الكويتية ونشرته جريدة القبس، فقد أكدت على مدراء المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات بضرورة خفض سعر فحص الـ"بي سي آر".
31 ديسمبر 2021, 07:20 GMT
وأوضح التعميم ان القرار يأتي "استناداً إلى قرار لجنة
التراخيص الطبية
"، مشددة على ألا يزيد سعر الفحص عن "6 دنانير كحد أقصى، اعتباراً من يوم الأحد المقبل".
يشار إلى أن هذا التخفيض في سعر فحص الـ"بي سي آر" هو المرة الثانية التي تقررها وزارة الصحة الكويتية، حيث سبق واعتمدت تخفيض سعره إلى 9 دنانير.
إلى ذلك فقد أعلنت وزارة
الصحة الكويتية
تأكيد إصابة 6.515 حالة جديدة، وتسجيل 5.063 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 521.341 حالة.