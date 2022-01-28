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https://arabic.sputniknews.com/20220128/قرغيزستان-وطاجيكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-1057298199.html
قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار
قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار
أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أنه تم الاتفاق مع طاجيكستان، اليوم الجمعة على وقف إطلاق النار بشكل كامل. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T02:37+0000
2022-01-28T02:37+0000
طاجيكستان
أحداث قيرغيزستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لحرس الحدود في قرغيزستان لوكالة سبوتنيك: "تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الكامل وسحب القوات الإضافية لكل طرف من الأطراف من النقاط الحدودية وفتح خط العبور.... وتسيير دوريات مشتركة من أجل منع النزاعات".هذا وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أمس أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.وتشهد منطقة الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حوادث متكررة بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/قرغيزستان-تعتزم-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-كازاخستان-1055061507.html
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طاجيكستان, أحداث قيرغيزستان

قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار

02:37 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أنه تم الاتفاق مع طاجيكستان، اليوم الجمعة على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لحرس الحدود في قرغيزستان لوكالة سبوتنيك: "تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الكامل وسحب القوات الإضافية لكل طرف من الأطراف من النقاط الحدودية وفتح خط العبور.... وتسيير دوريات مشتركة من أجل منع النزاعات".
دبابة فريق قرغيزستان خلال مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل ألابينو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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هذا وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أمس أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.
وتشهد منطقة الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حوادث متكررة بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها.
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