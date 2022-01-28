قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لحرس الحدود في قرغيزستان لوكالة سبوتنيك: "تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الكامل وسحب القوات الإضافية لكل طرف من الأطراف من النقاط الحدودية وفتح خط العبور.... وتسيير دوريات مشتركة من أجل منع النزاعات".هذا وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أمس أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.وتشهد منطقة الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، حوادث متكررة بين السكان المحليين وحرس الحدود في البلدين، بسبب وجود أراضٍ واسعة متنازع عليها.
أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أنه تم الاتفاق مع طاجيكستان، اليوم الجمعة على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لحرس الحدود في قرغيزستان لوكالة سبوتنيك: "تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الكامل وسحب القوات الإضافية لكل طرف من الأطراف من النقاط الحدودية وفتح خط العبور.... وتسيير دوريات مشتركة من أجل منع النزاعات".