قيادات مصرية وسعودية تشارك في أولمبياد بكين
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك الأسبوع المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
Olympic Villages for the Beijing 2022 Olympic Winter Games in downtown Beijing, the Chinese capital's Yanqing district and Hebei province's Zhangjiakou officially opened their doors to athletes and team officials for the Games on Thursday. https://t.co/DwU0bqiJUQ pic.twitter.com/Gwh5272XHD— CCTV (@CCTV) January 28, 2022
من جهة ثانية، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
Egypt's Cairo Tower, an outstanding landmark in Cairo, was lit up Monday night with the logo of the Beijing 2022 Winter Olympics to show support for the incoming sports gala. #BeijingWinterOlympics https://t.co/5Z2dGsP9o9 pic.twitter.com/uPbn2siUtV— CCTV (@CCTV) January 26, 2022