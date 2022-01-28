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مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
https://arabic.sputniknews.com/20220128/قيادات-مصرية-وسعودية-تشارك-في-أولمبياد-بكين-1057309613.html
قيادات مصرية وسعودية تشارك في أولمبياد بكين
قيادات مصرية وسعودية تشارك في أولمبياد بكين
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T07:59+0000
2022-01-28T07:59+0000
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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.من جهة ثانية، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
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العالم, بكين, السعودية, مصر

قيادات مصرية وسعودية تشارك في أولمبياد بكين

07:59 GMT 28.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter أولمبياد بكين 2022
أولمبياد بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من بين أكثر من 20 شخصية أجنبية ستشارك الأسبوع المقبل في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي.سي.تي.في"، إن الشخصيات البارزة ستحضر حفل الافتتاح في 4 فبراير/ شباط، إضافة إلى تلبية مأدبة ترحيب وعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
من جهة ثانية، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا تتوقع استفزازات عسكرية وإعلامية من الولايات المتحدة وأوكرانيا، عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.
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