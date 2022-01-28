"كيا" تستدعي 410 ألف سيارة بسبب عطل في الوسائد الهوائية

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الاستدعاء يشمل بعض سيارات Forte الصغيرة موديل 2017 و2018، وسيارات Sedona الصغيرة وسيارات Soul SUV الصغيرة من موديل عام 2017 حتى عام 2019.وأوضحت شركة "كيا" إن العطل ظهر في الكمبيوتر المتحكم في الوسادة الهوائية الذي يتصل بشريحة ذاكرة، ما قد يسبب منع الوسائد الهوائية من الانتفاخ.ومن المنتظر أن يقوم وكلاء السيارات بفحص الكمبيوتر، ثم يجرون تحديثات على البرنامج أو يقومون باستبداله، على أن يتم إخطار مالكي السيارات بالنتيجة عن طريق البريد اعتبارا من 21 مارس/آذار.وكشفت الشركة، يوم الجمعة الماضي، إن المشكلة ظهرت في كوريا في يوليو/تموز الماضي، وتقول الشركة أن لديها 13 شكوى من العملاء و 947 مطالبة بالإجراءات التي ينص عليها الضمان، لكن لم يتم الإبلاغ عن حوادث أو إصابات.
قررت شركة صناعة السيارات الكورية "كيا" استدعاء أكثر من 410 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح مشكلة يمكن أن تسبب تعطل الوسائد الهوائية حال وقوع حادث.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الاستدعاء يشمل بعض سيارات Forte الصغيرة موديل 2017 و2018، وسيارات Sedona الصغيرة وسيارات Soul SUV الصغيرة من موديل عام 2017 حتى عام 2019.
وأوضحت شركة "كيا" إن العطل ظهر في الكمبيوتر المتحكم في الوسادة الهوائية الذي يتصل بشريحة ذاكرة، ما قد يسبب منع الوسائد الهوائية من الانتفاخ.
ومن المنتظر أن يقوم وكلاء السيارات بفحص الكمبيوتر، ثم يجرون تحديثات على البرنامج أو يقومون باستبداله، على أن يتم إخطار مالكي السيارات بالنتيجة عن طريق البريد اعتبارا من 21 مارس/آذار.
وكشفت الشركة، يوم الجمعة الماضي، إن المشكلة ظهرت في كوريا في يوليو/تموز الماضي، وتقول الشركة أن لديها 13 شكوى من العملاء و 947 مطالبة بالإجراءات التي ينص عليها الضمان، لكن لم يتم الإبلاغ عن حوادث أو إصابات.