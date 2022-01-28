لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها
لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها
ويأتي المؤتمر الصحفي على خلفية التوتر الحاد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو، ومحاولة استخدام الغرب لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيادة التوتر حول روسيا.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
تتناول حلقة اليوم من البرنامج أبرز وأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع وسائل الإعلام الروسية، والذي تحدث فيه عن أهم القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا والعالم.
ويأتي المؤتمر الصحفي على خلفية التوتر الحاد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو، ومحاولة استخدام الغرب لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيادة التوتر حول روسيا.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
"وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع النقاط على الحروف في كل النقاط التي تحدث عنها، وأشار إلى مسائل مهمة جدا، منها أن روسيا لا تريد الحرب، لكنها لن تسمح بالاعتداء على مصالحها أو تجاهلها، كما أن روسيا أبلغت الأمريكيين بأن فرض عقوبات إضافية بمثابة قطع العلاقات بين البلدين".