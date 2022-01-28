https://arabic.sputniknews.com/20220128/لافروف-روسيا-لا-تريد-حربا-لكنها-ستدافع-عن-مصالحها-وتحمي-مواطنيها--1057375581.html

لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها

لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها

تتناول حلقة اليوم من البرنامج أبرز وأهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مع وسائل الإعلام الروسية، والذي تحدث فيه عن... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T13:52+0000

2022-01-28T13:52+0000

2022-01-28T13:52+0000

راديو

حول العالم

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لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها لافروف: روسيا لا تريد حربا لكنها ستدافع عن مصالحها وتحمي مواطنيها

ويأتي المؤتمر الصحفي على خلفية التوتر الحاد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو، ومحاولة استخدام الغرب لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيادة التوتر حول روسيا.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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