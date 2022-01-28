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https://arabic.sputniknews.com/20220128/لافروف-يطلع-نظيرته-الألمانية-على-أول-رد-فعل-روسي-تجاه-جوابي-واشنطن-والناتو-ويحدد-الأولويات--1057373982.html
لافروف يطلع نظيرته الألمانية على أول رد فعل روسي تجاه جوابي واشنطن و"الناتو" ويحدد الأولويات
لافروف يطلع نظيرته الألمانية على أول رد فعل روسي تجاه جوابي واشنطن و"الناتو" ويحدد الأولويات
أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيرته الألمانية أنَابيلا بيربوك، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الجمعة، على رد الفعل الروسي تجاه رد الولايات المتحدة... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:28+0000
2022-01-28T13:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بالمقترحات المطروحة في إطار الجولة الثامنة للمفاوضات متعددة الأطراف التي تعقد في فيينا بشأن استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني"، حيث "أكد الجانبان أنه لا بديل عن مواصلة العمل الدبلوماسي لإحياء الاتفاقيات الموقعة في عام 2015 في العاصمة النمساوية".لافروف يدعو إلى وقف التمييز ضد قناة "آر تي ألمانيا".ودعا لافروف، خلال المحادثة الهاتفية مع بيربوك، الحكومة الألمانية إلى وقف التمييز ضد قناة "آر تي ألمانيا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مفهومًا للسياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات في السياسة الدولية، التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية.وقال بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أعدت وزارة الخارجية الروسية مشروع نسخة محدثة لمفهوم السياسة الخارجية الروسية. هذه الوثيقة، بالطبع، تنتمي إلى فئة وثائق التخطيط الاستراتيجي، وقد أخذت الخارجية الروسية في الاعتبار هنا، آخر التغيرات التي تحدث في العالم، بما في ذلك التغيرات الهامة، التي حدثت في السياسة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية".وتأتي هذه التطورات عقب استلام موسكو ردين مكتوبين من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية، واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده، بل كان هذان الردان مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم في هذين الردين رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو شرقاً. وأضاف أن الرئيس بوتين قد اطلع على جوابي الناتو وأميركا، ويتم حالياً تحليل هذين الجوابين للرد عليهما من قبل موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/بوتين-وزارة-الخارجية-أعدت-مفهوم-السياسة-الخارجية-مع-مراعاة-التغيرات-في-السياسة-الدولية-1057361252.html
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روسيا, العالم

لافروف يطلع نظيرته الألمانية على أول رد فعل روسي تجاه جوابي واشنطن و"الناتو" ويحدد الأولويات

13:28 GMT 28.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أطلع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيرته الألمانية أنَابيلا بيربوك، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الجمعة، على رد الفعل الروسي تجاه رد الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "ركزت المناقشة على القضايا المتعلقة بالمقترحات المطروحة في إطار الجولة الثامنة للمفاوضات متعددة الأطراف التي تعقد في فيينا بشأن استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني"، حيث "أكد الجانبان أنه لا بديل عن مواصلة العمل الدبلوماسي لإحياء الاتفاقيات الموقعة في عام 2015 في العاصمة النمساوية".

"لفت لافروف انتباه الوزيرة الألمانية للمبادرة الروسية حول ضمانات الأمن في أوروبا، وأطلعها على رد الفعل الأول تجاه الرد على تلك المبادرة من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدا أولوية مسألة عدم توسع حلف الناتو ونشر أسلحة هجومية تمثل تهديدا لروسيا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية

لافروف يدعو إلى وقف التمييز ضد قناة "آر تي ألمانيا".

ودعا لافروف، خلال المحادثة الهاتفية مع بيربوك، الحكومة الألمانية إلى وقف التمييز ضد قناة "آر تي ألمانيا".

"تم التطرق إلى القضايا على جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الألمانية. حيث دعا لافروف مرة أخرى الحكومة الألمانية إلى التخلي عن الإجراءات التمييزية ضد قناة "آر تي" باللغة الألمانية".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي
الخارجية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
بوتين: وزارة الخارجية أعدت مفهوم السياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات في السياسة الدولية
12:43 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مفهومًا للسياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات في السياسة الدولية، التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "أعدت وزارة الخارجية الروسية مشروع نسخة محدثة لمفهوم السياسة الخارجية الروسية. هذه الوثيقة، بالطبع، تنتمي إلى فئة وثائق التخطيط الاستراتيجي، وقد أخذت الخارجية الروسية في الاعتبار هنا، آخر التغيرات التي تحدث في العالم، بما في ذلك التغيرات الهامة، التي حدثت في السياسة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية".
"يعمل مجلس الأمن الروسي، بشكل أو بآخر، على إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي، وللتنويه، في مختلف المجالات. اليوم سنتحدث عن مجال المسؤولية المباشرة لمجلس الأمن - عن السياسة الخارجية".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتأتي هذه التطورات عقب استلام موسكو ردين مكتوبين من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية، واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده، بل كان هذان الردان مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم في هذين الردين رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو شرقاً. وأضاف أن الرئيس بوتين قد اطلع على جوابي الناتو وأميركا، ويتم حالياً تحليل هذين الجوابين للرد عليهما من قبل موسكو.
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