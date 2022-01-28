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https://arabic.sputniknews.com/20220128/لحظة-انزلاق-جرافة-ثلوج-واصطدامها-بمنازل-في-الأردن-فيديو-1057362726.html
لحظة انزلاق جرافة ثلوج واصطدامها بمنازل في الأردن... فيديو
لحظة انزلاق جرافة ثلوج واصطدامها بمنازل في الأردن... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انزلاق جرافة ثلوج في أحد الشوارع بمدينة عمان الأردنية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو أحد الشوارع في منطقة سكنية بالعاصمة الأردنية وقد غطت الثلوج كل شيء، فيما حاولت جرافة إزالة كميات كبيرة منها من على الشارع لتسهيل حركة المارة والسيارات.بدأت الجرافة في مهمتها إلا أن السائق زاد السرعة قليلا ليفقد بعد ذلك السيطرة على الجرافة لتنزلق إلى أسفل الطريق مصطدمة بسياج منازل على أحد جانبي الشارع.
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نادي الفيديو

لحظة انزلاق جرافة ثلوج واصطدامها بمنازل في الأردن... فيديو

12:58 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 28.01.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورسقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020
سقوط ثلوج في موسكو، 11 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انزلاق جرافة ثلوج في أحد الشوارع بمدينة عمان الأردنية.
ويظهر الفيديو أحد الشوارع في منطقة سكنية بالعاصمة الأردنية وقد غطت الثلوج كل شيء، فيما حاولت جرافة إزالة كميات كبيرة منها من على الشارع لتسهيل حركة المارة والسيارات.
بدأت الجرافة في مهمتها إلا أن السائق زاد السرعة قليلا ليفقد بعد ذلك السيطرة على الجرافة لتنزلق إلى أسفل الطريق مصطدمة بسياج منازل على أحد جانبي الشارع.
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