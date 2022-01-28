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https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوبان-تعلق-على-قرار-أحد-أقاربها-بعدم-دعمها-في-انتخابات-الرئاسة-الفرنسية-المقبلة-1057362382.html
لوبان تعلق على قرار أحد أقاربها بعدم دعمها في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة
لوبان تعلق على قرار أحد أقاربها بعدم دعمها في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة
أعلنت زعيمة حزب جبهة التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مارين لوبان، أن قرار ابنة أختها ماريون ماريشال لوبان بعدم دعمها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قرار صعب... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:49+0000
2022-01-28T12:49+0000
2022-01-28T12:49+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت لوبان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "CNews" "لدي قصة خاصة مع ماريون لأنني ربيتها مع أختي في السنوات الأولى من حياتها، لذلك من الواضح أن هذا القرار صعب وقاس بالنسبة لي".وفقًا لها، قالت ماريون ماريشال إنها ستدعم المرشح الذي سيكون في أفضل مركز في السباق الانتخابي. وأكدت زعيمة الجبهة الوطنية "بلا شك اليوم وضعي أفضل بكثير من إيريك زمور، لأنني حسب الاستطلاعات سأذهب إلى الجولة الثانية، وأؤمن بقدرتي على هزيمة إيمانويل ماكرون". وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن ماريون ماريشال لوبان لن تدعم عمتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وقد تدعم المرشح اليميني المتطرف إريك زمور أو تنأى بنفسها عن الحملة الانتخابية تمامًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
لوبان تعلق على قرار أحد أقاربها بعدم دعمها في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة
أعلنت زعيمة حزب جبهة التجمع الوطني اليميني الفرنسي، مارين لوبان، أن قرار ابنة أختها ماريون ماريشال لوبان بعدم دعمها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية قرار صعب وقاس.
وقالت لوبان خلال مقابلة خاصة مع
وكالة "CNews"
"لدي قصة خاصة مع ماريون لأنني ربيتها مع أختي في السنوات الأولى من حياتها، لذلك من الواضح أن هذا القرار صعب وقاس بالنسبة لي".
وفقًا لها، قالت ماريون ماريشال إنها ستدعم المرشح الذي سيكون في أفضل مركز في السباق الانتخابي.
وأكدت زعيمة الجبهة الوطنية "بلا شك اليوم وضعي أفضل بكثير من إيريك زمور، لأنني حسب الاستطلاعات سأذهب إلى الجولة الثانية، وأؤمن بقدرتي على هزيمة إيمانويل ماكرون".
وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن ماريون ماريشال لوبان لن تدعم عمتها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وقد تدعم المرشح اليميني المتطرف إريك زمور أو تنأى بنفسها عن الحملة الانتخابية تمامًا.