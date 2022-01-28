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لوكاشينكو: بيلاروسيا ستشارك في الحرب في حال شن عدوان ضد روسيا
لوكاشينكو: بيلاروسيا ستشارك في الحرب في حال شن عدوان ضد روسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:26+0000
2022-01-28T11:26+0000
روسيا
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أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروسيا فيها".وتابع "إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن عدوان ضد الأراضي الروسية، سنشارك بجانب روسيا، وفقا لاتفاق التحالف بيننا".وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروسيا "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروسيا وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1057309926.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: بيلاروسيا ستشارك في الحرب في حال شن عدوان ضد روسيا

11:26 GMT 28.01.2022
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Photo / БелТА
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.
مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروسيا فيها".
وتابع "إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن عدوان ضد الأراضي الروسية، سنشارك بجانب روسيا، وفقا لاتفاق التحالف بيننا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروسيا "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".

يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروسيا وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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