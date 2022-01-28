لوكاشينكو: بيلاروسيا ستشارك في الحرب في حال شن عدوان ضد روسيا

مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروسيا فيها".وتابع "إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن عدوان ضد الأراضي الروسية، سنشارك بجانب روسيا، وفقا لاتفاق التحالف بيننا".وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروسيا "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروسيا وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروسيا "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية".
يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروسيا وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.