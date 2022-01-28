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https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-سأتقاعد-إذا-اتخذ-شعب-البيلاروسي-القرار-المناسب-1057358011.html
لوكاشينكو: سأتقاعد إذا اتخذ شعب البيلاروسي القرار المناسب
لوكاشينكو: سأتقاعد إذا اتخذ شعب البيلاروسي القرار المناسب
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إنه سيتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي مثل هذا القرار. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:37+0000
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العالم
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وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.وأوضح لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "النقطة الثانية، إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروس فيها: إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن هذا العدوان ضد الأراضي الروسية. والأساس هنا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه في إطار تحالفنا".وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية ".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/لوكاشينكو-العالم-الآن-أمام-خيارين-إما-اتفاق-جديد-أو-الحرب-1057314565.html
https://arabic.sputniknews.com/20220125/لوكاشينكو-بيلاروس-تعزز-حدودها-مع-أوكرانيا-وترسل-قوات-إضافية-إلى-هناك-1057154995.html
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لوكاشينكو: سأتقاعد إذا اتخذ شعب البيلاروسي القرار المناسب

11:37 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / Vasily Fedosenkoرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / Vasily Fedosenko
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إنه سيتقاعد إذا اتخذ الشعب البيلاروسي مثل هذا القرار.
وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".
وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 7 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
لوكاشينكو: العالم الآن أمام خيارين إما اتفاق جديد أو الحرب
08:55 GMT
وأوضح لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "النقطة الثانية، إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروس فيها: إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن هذا العدوان ضد الأراضي الروسية. والأساس هنا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه في إطار تحالفنا".
وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية ".
يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
لوكاشينكو: بيلاروس تعزز حدودها مع أوكرانيا وترسل قوات إضافية إلى هناك
25 يناير, 14:34 GMT
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