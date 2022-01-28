لوكاشينكو: سأتقاعد إذا اتخذ شعب البيلاروسي القرار المناسب

وقال لوكاشينكو: "اتخذوا قرارًا وسيتقاعد الرئيس، اعتبروا أنه من الضروري، يمكنكم دائمًا أن تقولوا مباشرة ما يجب أن أفعله أو لا أفعله".وأكد الرئيس البيلاروسي، أن بلاده ستشارك في الحرب إذا تم شن عدوان ضد روسيا.وأوضح لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "النقطة الثانية، إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروس فيها: إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن هذا العدوان ضد الأراضي الروسية. والأساس هنا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه في إطار تحالفنا".وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية ".يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
وأوضح لوكاشينكو، في خطاب وجهه إلى الشعب والبرلمان: "النقطة الثانية، إذا وقعت الحرب بالفعل ستشارك بيلاروس فيها: إذا تعرضت حليفتنا روسيا للهجوم بشكل مباشر وتم شن هذا العدوان ضد الأراضي الروسية. والأساس هنا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه في إطار تحالفنا".
وأشار الرئيس البيلاروسي أيضاً، إلى أنه يحق للقوات الروسية الدخول إلى أراضي بيلاروس "في حال شن عدوان ضد بلادنا"، وفي هذه الحالة، على حد قوله، "سيكون هنا مئات الآلاف من منتسبي القوات الروسية ".
يذكر أنه سبق وصرح لوكاشينكو بأن بيلاروس وروسيا لا ترغبان بنشوب حرب.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية تأزم العلاقات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا واتهام الغرب لموسكو بالتحضير لغزو جارتها، الشيء الذي تنفيه روسيا، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.