ليبيا..هل ستجد مبادرة سيف الإسلام القذافي أصداء لدى الفرقاء السياسيين؟
ليبيا..هل ستجد مبادرة سيف الإسلام القذافي أصداء لدى الفرقاء السياسيين؟
وحسب القذافي، تقوم هذه المبادرة على إرجاء الانتخابات الرئاسية وإقامة الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيداً لانتخاب برلمان جديد يجنب البلاد حالة الحرب والانقسام ويقطع الطريق أمام كل الدعاوى لمرحلة انتقالية جديدة.وتعليقاً عل ذلك، رأى المختص في الشأن الليبي ابو القاسم الربو، أن مبادرة القذافي تأتي بعد أن وصلت كل الحلول السياسية المقترحة لحل الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.وأوضح، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن القذافي يحاول إيجاد مخرج يقوم على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم، وبدون تدخل خارجي.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة ردود الأفعال المتوقعة على المبادرة التي أطلقها المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيف الإسلام القذافي، لحل الانسداد السياسي في البلاد- حسب وصفه.
وحسب القذافي، تقوم هذه المبادرة على إرجاء الانتخابات الرئاسية وإقامة الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيداً لانتخاب برلمان جديد يجنب البلاد حالة الحرب والانقسام ويقطع الطريق أمام كل الدعاوى لمرحلة انتقالية جديدة.
وتعليقاً عل ذلك، رأى المختص في الشأن الليبي ابو القاسم الربو، أن مبادرة القذافي تأتي بعد أن وصلت كل الحلول السياسية المقترحة لحل الأزمة الليبية إلى طريق مسدود.
وأوضح، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن القذافي يحاول إيجاد مخرج يقوم على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم، وبدون تدخل خارجي.