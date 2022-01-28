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https://arabic.sputniknews.com/20220128/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1057309926.html
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الروسية يتحدث خلالها عن أبرز القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T08:01+0000
2022-01-28T08:01+0000
2022-01-28T08:14+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, новый онлайн для белой редактуры
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
08:01 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 28.01.2022)
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الروسية يتحدث خلالها عن أبرز القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا والعالم.
ويستضيف الوزير لافروف العديد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها وكالة "سبوتنيك" الروسية وراديو "صدى موسكو" و "كومسومولسكايا برافدا" وراديو"موسكو" عند الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم.
الجديد أولاًالقديم أولاً
لافروف: الغرب "ينتزع" ما يحتاجه فقط من أحكام عدم قابلية الأمن للتجزئة ورد الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية أيديولوجي للغاية.
لافروف: المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم تنته بعد.
لافروف: روسيا لن تسمح للغرب بتجاهل مصالحها المحقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا على سؤال بشأن الحرب مع أوكرانيا: Эروسيا لا تريد حربا، وإذا كان الأمر يتوقف عليها فلن تكون هناك حرب".