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مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الروسية يتحدث خلالها عن أبرز القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T08:01+0000
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روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, новый онлайн для белой редактуры
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي

مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

08:01 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 28.01.2022)
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يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا مع وسائل الإعلام الروسية يتحدث خلالها عن أبرز القضايا والأحداث السياسية المرتبطة بروسيا والعالم.
ويستضيف الوزير لافروف العديد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها وكالة "سبوتنيك" الروسية وراديو "صدى موسكو" و "كومسومولسكايا برافدا" وراديو"موسكو" عند الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم.
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:16 GMT 28.01.2022
لافروف: الغرب "ينتزع" ما يحتاجه فقط من أحكام عدم قابلية الأمن للتجزئة ورد الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية أيديولوجي للغاية.
08:13 GMT 28.01.2022
لافروف: المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم تنته بعد.
08:12 GMT 28.01.2022
لافروف: روسيا لن تسمح للغرب بتجاهل مصالحها المحقة
08:09 GMT 28.01.2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا على سؤال بشأن الحرب مع أوكرانيا: Эروسيا لا تريد حربا، وإذا كان الأمر يتوقف عليها فلن تكون هناك حرب".
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