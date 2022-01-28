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https://arabic.sputniknews.com/20220128/مباراة-مثيرة-تحكيميا-حارس-البرازيل-يفلت-من-الطرد-مرتين-بشكل-غريب-أمام-الإكوادور-1057359686.html
مباراة مثيرة تحكيميا... حارس البرازيل يفلت من الطرد مرتين بشكل غريب أمام الإكوادور
مباراة مثيرة تحكيميا... حارس البرازيل يفلت من الطرد مرتين بشكل غريب أمام الإكوادور
شهدت مباراة منتخبي البرازيل والإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وقائع مثيرة، كان أبرزها إفلات الحارس البرازيلي أليسون بيكر من الطرد مرتين. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:02+0000
2022-01-28T12:02+0000
رياضة
منتخب البرازيل
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في الدقيقة 26، قرر الحكم طرد بيكر ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي وخطير على مهاجم الإكوادور، لكنه تراجع عن البطاقة الحمراء بعد العودة إلى تقنية الفار وأعطاه بدلا منها البطاقة الصفراء في الدقيقة 29، ليستمر الحارس البرازيلي في الملعب.وفي الدقيقة 91، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، تدخل الحارس البرازيلي بشكل عنيف ليمنع الكرة عن مهاجم الإكوادور داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثم قرر إشهار البطاقة الصفراء الثانية، لكنه عاد إلى الفار ووجد أن الحارس لمس الكرة أولا، فألغى ركلة الجزاء ولم يطرد الحارس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1 - 1).وشهدت الدقيقة 15 من المباراة طرد حارس مرمى الإكوادور ألكسندر دومينجيز بعد تدخله العنيف على ماتيوس كونها مهاجم البرازيل.وعقب 5 دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب البرازيل إيمرسون رويال في الدقيقة 20 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.وواجهت البرازيل الإكوادور على ملعب "رودريجو باز ديلجادو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر لمباريات تصفيات كأس العالم.
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رياضة, منتخب البرازيل

مباراة مثيرة تحكيميا... حارس البرازيل يفلت من الطرد مرتين بشكل غريب أمام الإكوادور

12:02 GMT 28.01.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTONمنتخب البرازيل الأولمبي
منتخب البرازيل الأولمبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / MOLLY DARLINGTON
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شهدت مباراة منتخبي البرازيل والإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وقائع مثيرة، كان أبرزها إفلات الحارس البرازيلي أليسون بيكر من الطرد مرتين.
في الدقيقة 26، قرر الحكم طرد بيكر ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي وخطير على مهاجم الإكوادور، لكنه تراجع عن البطاقة الحمراء بعد العودة إلى تقنية الفار وأعطاه بدلا منها البطاقة الصفراء في الدقيقة 29، ليستمر الحارس البرازيلي في الملعب.
وفي الدقيقة 91، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، تدخل الحارس البرازيلي بشكل عنيف ليمنع الكرة عن مهاجم الإكوادور داخل منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ثم قرر إشهار البطاقة الصفراء الثانية، لكنه عاد إلى الفار ووجد أن الحارس لمس الكرة أولا، فألغى ركلة الجزاء ولم يطرد الحارس، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1 - 1).
وشهدت الدقيقة 15 من المباراة طرد حارس مرمى الإكوادور ألكسندر دومينجيز بعد تدخله العنيف على ماتيوس كونها مهاجم البرازيل.
وعقب 5 دقائق، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب البرازيل إيمرسون رويال في الدقيقة 20 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وواجهت البرازيل الإكوادور على ملعب "رودريجو باز ديلجادو"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر لمباريات تصفيات كأس العالم.
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