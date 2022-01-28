تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
تعرض موكب وزيرة العدل الليبية لإطلاق نار في طرابلس
https://arabic.sputniknews.com/20220128/مسؤول-مصري-نقدم-تسهيلات-لدخول-الكتب-إلى-معرض-القاهرة-الدولي-لكن-بعض-الشحنات-كانت-مخالفة-للإجراءات-1057393254.html
مسؤول مصري: نقدم تسهيلات لدخول الكتب إلى معرض القاهرة الدولي لكن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات
مسؤول مصري: نقدم تسهيلات لدخول الكتب إلى معرض القاهرة الدولي لكن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات
أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر هيثم الحاج علي، عن تقديم جميع التسهيلات لدخول الكتب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما في ذلك من خلال التنسيق مع الجمارك،... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T16:50+0000
2022-01-28T16:50+0000
معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/94/1044069465_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_028a0cbb38e63a156badf421e9ab7682.jpg
وأضاف الحاج علي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن عدد الدول المشاركة في المعرض الحالي ثلاثة أضعاف الدول التي شاركت في الدورة الأخيرة.وقال إن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، حيث تتواجد بالمعرض مراكز تلقي اللقاح ومجموعات التوعية، وعيادات مستمرة طوال فترة المعرض.وأشار الحاج علي إلى أن دور النشر المشاركة خلال المعرض الحالي تمثل 51 جنسية، في حين أن 32 جنسية شاركت في المعرض الماضي.وأضاف أن "التنسيق مستمر مع الجمارك، وتقدم جميع التسهيلات لدخول الكتب في حدود الإجراءات القانونية، وأن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات القانونية".وأوضح أن المعرض تناول الأوضاع المترتبة على جائحة كورونا من خلال المؤتمر الذي يتناول النشر بعد جائحة كورونا، والذي ينطلق على منصة المعرض بمشاركة كبيرة من عدد كبير من الدول.وأوضح أن الدورة الحالية تقدم لأول مرة تقنية "الهولوغرام"، حيث تظهر شخصية الأديب الراحل يحيى حقي (1905- 1992)، ويمكن للجمهور التفاعل معها من خلال الشاشة التي تعمل بخاصية اللمس.وفيما يتعلق بشعار المعرض "هوية مصر"، قال الحاج علي إن الفعاليات والآليات والإشارات في الدورة الحالية تؤكد على هوية مصر من خلال الثقافة والتاريخ والفن، حيث أكدت قوة وصلابة مصر وهويتها ووقوفها أمام محاولات الاختراق خارجيا وداخليا.وأكد علي أن صناعة النشر تأثرت شأنها شأن الصناعات الأخرى في ظل جائحة كورونا، إلا أنه يجب عدم الاعتماد على الكتاب الورقي فقط في صناعة النشر، وإنما يمكن تفعيل الوسائط الأخرى وإدخالها بقوة ضمن صناعة النشر.وأمس الأول (الأربعاء)، انطلقت الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".وتشارك في المعرض نحو 50 دولة؛ فيما وقع الاختيار على اليونان لتكون ضيف شرف المعرض، لهذا العام.وتستمر فعاليات المعرض لمدة 13 يوما، وفتح أبوابه لاستقبال الجمهور، بدءا من الخميس؛ حيث ينتهي في السابع من شباط/ فبراير المقبل.ويشارك في المعرض أكثر من ألف ناشر وجهة مصرية وعربية وأجنبية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وحفلات التوقيع.شخصية المعرض هذا العام هو الأديب يحيى حقي، تقديرا لدوره التنويري والثقافي؛ حيث اعتبرت روايته "قنديل أم هاشم"، الصادرة في عام 1940، أحد أهم الروايات التي ناهضت الخرافات والجهل في المجتمع المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-ينطلق-الأربعاء-بمشاركة-نحو-50-دولة-وسط-إجراءات-صحية-مشددة-1057139580.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/94/1044069465_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_0d956ab5c9f88d7b32e269d7cd04c758.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
معرض القاهرة الدولي للكتاب, أخبار مصر الآن, مصر

مسؤول مصري: نقدم تسهيلات لدخول الكتب إلى معرض القاهرة الدولي لكن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات

16:50 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 2019
معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر هيثم الحاج علي، عن تقديم جميع التسهيلات لدخول الكتب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما في ذلك من خلال التنسيق مع الجمارك، لافتا إلى أن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات القانونية.
وأضاف الحاج علي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن عدد الدول المشاركة في المعرض الحالي ثلاثة أضعاف الدول التي شاركت في الدورة الأخيرة.
وقال إن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، حيث تتواجد بالمعرض مراكز تلقي اللقاح ومجموعات التوعية، وعيادات مستمرة طوال فترة المعرض.
وأشار الحاج علي إلى أن دور النشر المشاركة خلال المعرض الحالي تمثل 51 جنسية، في حين أن 32 جنسية شاركت في المعرض الماضي.
وأضاف أن "التنسيق مستمر مع الجمارك، وتقدم جميع التسهيلات لدخول الكتب في حدود الإجراءات القانونية، وأن بعض الشحنات كانت مخالفة للإجراءات القانونية".
وأوضح أن المعرض تناول الأوضاع المترتبة على جائحة كورونا من خلال المؤتمر الذي يتناول النشر بعد جائحة كورونا، والذي ينطلق على منصة المعرض بمشاركة كبيرة من عدد كبير من الدول.
ويرى الحاج علي أن إقبال الجمهور على المعرض فاق التوقعات في اليوم الأول، وأنه من المرتقب أن يتزايد العدد خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الدورة الحالية تقدم لأول مرة تقنية "الهولوغرام"، حيث تظهر شخصية الأديب الراحل يحيى حقي (1905- 1992)، ويمكن للجمهور التفاعل معها من خلال الشاشة التي تعمل بخاصية اللمس.
وفيما يتعلق بشعار المعرض "هوية مصر"، قال الحاج علي إن الفعاليات والآليات والإشارات في الدورة الحالية تؤكد على هوية مصر من خلال الثقافة والتاريخ والفن، حيث أكدت قوة وصلابة مصر وهويتها ووقوفها أمام محاولات الاختراق خارجيا وداخليا.
وأكد علي أن صناعة النشر تأثرت شأنها شأن الصناعات الأخرى في ظل جائحة كورونا، إلا أنه يجب عدم الاعتماد على الكتاب الورقي فقط في صناعة النشر، وإنما يمكن تفعيل الوسائط الأخرى وإدخالها بقوة ضمن صناعة النشر.
فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق الأربعاء بمشاركة نحو 50 دولة وسط إجراءات صحية مشددة
25 يناير, 13:25 GMT
وأمس الأول (الأربعاء)، انطلقت الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".
وتشارك في المعرض نحو 50 دولة؛ فيما وقع الاختيار على اليونان لتكون ضيف شرف المعرض، لهذا العام.
وتستمر فعاليات المعرض لمدة 13 يوما، وفتح أبوابه لاستقبال الجمهور، بدءا من الخميس؛ حيث ينتهي في السابع من شباط/ فبراير المقبل.
ويشارك في المعرض أكثر من ألف ناشر وجهة مصرية وعربية وأجنبية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وحفلات التوقيع.
شخصية المعرض هذا العام هو الأديب يحيى حقي، تقديرا لدوره التنويري والثقافي؛ حيث اعتبرت روايته "قنديل أم هاشم"، الصادرة في عام 1940، أحد أهم الروايات التي ناهضت الخرافات والجهل في المجتمع المصري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية