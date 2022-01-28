تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220128/معجب-بالمطربة-تايلور-سويفت-يصطدم-بسيارته-بالمبنى-المقيمة-به-في-نيويورك-1057398846.html
معجب بالمطربة تايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به في نيويورك
معجب بالمطربة تايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به في نيويورك
اصطدم رجل معجب بالمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، وحاول الدخول إليه.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T19:52+0000
2022-01-28T19:52+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/27/1036882779_0:0:2247:1265_1920x0_80_0_0_ae1f571f3b399aa681a28758e252668b.jpg
وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فرجينيا، ويدعى مورغان مانك، ويبلغ من العمر 31 عاما، اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلور سويفت، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وأضافت أن مانك تم اعتقاله بعد وقت قصير من الثالثة صباح أمس الخميس، بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في حي تريبيكا، حيث تمتلك تايلور سويفت (32 عاما) منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور.وتابعت الشرطة أن مورغان مانك اصطدم بأحد المباني، وحاول الدخول إليه دون جدوى.وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له، وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات.يشار إلى أن تايلور سويفت، الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، وهي من أبرز المطربات في أمريكا والعالم، وتمتلك قاعدة ضخمة من المعجبين، سبق لها وأن ابتليت بالمطاردين في منزلها في تريبيكا، وكذلك المنازل التي تمتلكها في كاليفورنيا ورود آيلاند.
https://arabic.sputniknews.com/20210814/إلقاء-القبض-على-رجل-حاول-اقتحام-شقة-الفنانة-تايلور-سويفت-في-نيويورك-1049840134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/27/1036882779_250:0:2247:1498_1920x0_80_0_0_642cd285476eb72d907ca680a218c363.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

معجب بالمطربة تايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به في نيويورك

19:52 GMT 28.01.2022
© AP Photo / Charles Sykes/Invisioالمغنية الأمريكية تايلور سويفت
المغنية الأمريكية تايلور سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
المغنية الأمريكية تايلور سويفت
© AP Photo / Charles Sykes/Invisio
تابعنا عبر
اصطدم رجل معجب بالمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، وحاول الدخول إليه.‏
وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فرجينيا، ويدعى مورغان مانك، ويبلغ من العمر 31 عاما، اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلور سويفت، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وأضافت أن مانك تم اعتقاله بعد وقت قصير من الثالثة صباح أمس الخميس، بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في حي تريبيكا، حيث تمتلك تايلور سويفت (32 عاما) منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور.
المغنية الأمريكية تايلور سويفت خلال جلسة تصوير لألبومها الجديد سبيك ناو في غرب هوليود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 25 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2021
إلقاء القبض على رجل حاول اقتحام شقة الفنانة تايلور سويفت في نيويورك
14 أغسطس 2021, 10:26 GMT
وتابعت الشرطة أن مورغان مانك اصطدم بأحد المباني، وحاول الدخول إليه دون جدوى.
وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له، وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات.
يشار إلى أن تايلور سويفت، الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، وهي من أبرز المطربات في أمريكا والعالم، وتمتلك قاعدة ضخمة من المعجبين، سبق لها وأن ابتليت بالمطاردين في منزلها في تريبيكا، وكذلك المنازل التي تمتلكها في كاليفورنيا ورود آيلاند.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية