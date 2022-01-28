https://arabic.sputniknews.com/20220128/معجب-بالمطربة-تايلور-سويفت-يصطدم-بسيارته-بالمبنى-المقيمة-به-في-نيويورك-1057398846.html

معجب بالمطربة تايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به في نيويورك

معجب بالمطربة تايلور سويفت يصطدم بسيارته بالمبنى المقيمة به في نيويورك

اصطدم رجل معجب بالمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، وحاول الدخول إليه.‏ 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T19:52+0000

2022-01-28T19:52+0000

2022-01-28T19:52+0000

مجتمع

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وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فرجينيا، ويدعى مورغان مانك، ويبلغ من العمر 31 عاما، اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلور سويفت، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وأضافت أن مانك تم اعتقاله بعد وقت قصير من الثالثة صباح أمس الخميس، بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في حي تريبيكا، حيث تمتلك تايلور سويفت (32 عاما) منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور.وتابعت الشرطة أن مورغان مانك اصطدم بأحد المباني، وحاول الدخول إليه دون جدوى.وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له، وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات.يشار إلى أن تايلور سويفت، الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، وهي من أبرز المطربات في أمريكا والعالم، وتمتلك قاعدة ضخمة من المعجبين، سبق لها وأن ابتليت بالمطاردين في منزلها في تريبيكا، وكذلك المنازل التي تمتلكها في كاليفورنيا ورود آيلاند.

https://arabic.sputniknews.com/20210814/إلقاء-القبض-على-رجل-حاول-اقتحام-شقة-الفنانة-تايلور-سويفت-في-نيويورك-1049840134.html

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