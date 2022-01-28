مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يحدد أسباب انتهاكات "حقوق الإنسان الجسيمة"

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الجمعة، قال آلا: إن "الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية".ولفت السفير إلى الآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب والغير شرعية التي تطال القطاعات الاقتصادية والحيوية الأساسية والتي تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان للشعب السوري". مشيرا، في نفس الوقت إلى "انعكاسات الإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية والتي تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للشعب السوري وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية".
حدد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حسام الدين آلا، عدة أمور تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الجمعة، قال آلا: إن "الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية".
ولفت السفير إلى الآثار الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب والغير شرعية التي تطال القطاعات الاقتصادية والحيوية الأساسية والتي تنتهك مجموعة واسعة من حقوق الإنسان للشعب السوري". مشيرا، في نفس الوقت إلى "انعكاسات الإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية والتي تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للشعب السوري وفي مقدمتها الحق بالحياة والصحة والغذاء والتنمية".