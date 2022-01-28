تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
https://arabic.sputniknews.com/20220128/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تدعو-قيرغيزستان-وطاجيكستان-لتقديم-تنازلات-بشأن-الصراع-على-الحدود-1057309739.html
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قيرغيزستان وطاجيكستان لتقديم تنازلات بشأن الصراع على الحدود
منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قيرغيزستان وطاجيكستان لتقديم تنازلات بشأن الصراع على الحدود
قالت منظمة شنغهاي للتعاون (RATS SCO) اليوم الجمعة، إن الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة يعتبر استخدام الأسلحة على الحدود القيرغيزية والطاجيكية غير... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T08:04+0000
2022-01-28T08:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104168/02/1041680239_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_492611634cf49667c923abf16e345ab0.jpg
أعلنت دائرة الحدود في قيرغيزستان، يوم أمس الخميس، بدء تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود القرغيزيين والطاجيكيين.وبحسب الوكالة، فقد استخدم الجانب الطاجيكي قاذفات قنابل وهاون، وكان سبب الصراع هو إغلاق الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي إيسفانا وباتكين القرغيزيتين من قبل الجيش الطاجيكي، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، وتم التوصل إلى هدنة بعد مفاوضات بين ممثلي البلدين.ودعت المنظمة إلى: "التعاون الثنائي المسؤول حول حل وسط لمجموعة كاملة من مشاكل الحدود حصريًا من خلال الوسائل الدبلوماسية".منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/قرغيزستان-وطاجيكستان-تتفقان-على-وقف-إطلاق-النار-1057298199.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104168/02/1041680239_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_77e0cff17c3336b2ea0d69b2b8782e7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قيرغيزستان وطاجيكستان لتقديم تنازلات بشأن الصراع على الحدود

08:04 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 13 يونيو/ حزيران 2019
منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت منظمة شنغهاي للتعاون (RATS SCO) اليوم الجمعة، إن الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة يعتبر استخدام الأسلحة على الحدود القيرغيزية والطاجيكية غير مقبول، ويدعو الأطراف إلى تقديم تنازلات بشأن حل النزاع.
أعلنت دائرة الحدود في قيرغيزستان، يوم أمس الخميس، بدء تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود القرغيزيين والطاجيكيين.
وبحسب الوكالة، فقد استخدم الجانب الطاجيكي قاذفات قنابل وهاون، وكان سبب الصراع هو إغلاق الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي إيسفانا وباتكين القرغيزيتين من قبل الجيش الطاجيكي، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، وتم التوصل إلى هدنة بعد مفاوضات بين ممثلي البلدين.
وجاء في بيان المنظمة: "اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الجديد للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، وتعتبر استخدام الأسلحة، وتهديد حياة وصحة المواطنين، أمرًا غير مقبول".
ودعت المنظمة إلى: "التعاون الثنائي المسؤول حول حل وسط لمجموعة كاملة من مشاكل الحدود حصريًا من خلال الوسائل الدبلوماسية".
منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار
02:37 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية