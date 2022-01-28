منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قيرغيزستان وطاجيكستان لتقديم تنازلات بشأن الصراع على الحدود

أعلنت دائرة الحدود في قيرغيزستان، يوم أمس الخميس، بدء تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود القرغيزيين والطاجيكيين.وبحسب الوكالة، فقد استخدم الجانب الطاجيكي قاذفات قنابل وهاون، وكان سبب الصراع هو إغلاق الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي إيسفانا وباتكين القرغيزيتين من قبل الجيش الطاجيكي، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، وتم التوصل إلى هدنة بعد مفاوضات بين ممثلي البلدين.ودعت المنظمة إلى: "التعاون الثنائي المسؤول حول حل وسط لمجموعة كاملة من مشاكل الحدود حصريًا من خلال الوسائل الدبلوماسية".منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
قالت منظمة شنغهاي للتعاون (RATS SCO) اليوم الجمعة، إن الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة يعتبر استخدام الأسلحة على الحدود القيرغيزية والطاجيكية غير مقبول، ويدعو الأطراف إلى تقديم تنازلات بشأن حل النزاع.
أعلنت دائرة الحدود في قيرغيزستان، يوم أمس الخميس، بدء تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود القرغيزيين والطاجيكيين.
وبحسب الوكالة، فقد استخدم الجانب الطاجيكي قاذفات قنابل وهاون، وكان سبب الصراع هو إغلاق الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي إيسفانا وباتكين القرغيزيتين من قبل الجيش الطاجيكي، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، وتم التوصل إلى هدنة بعد مفاوضات بين ممثلي البلدين.
وجاء في بيان المنظمة: "اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الجديد للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، وتعتبر استخدام الأسلحة، وتهديد حياة وصحة المواطنين، أمرًا غير مقبول".
ودعت المنظمة إلى: "التعاون الثنائي المسؤول حول حل وسط لمجموعة كاملة من مشاكل الحدود حصريًا من خلال الوسائل الدبلوماسية".
منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون هي أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.