https://arabic.sputniknews.com/20220128/موسكو-تطالب-بانسحاب-جميع-القوات-الأجنبية-من-سوريا-1057297873.html

موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا

موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا

طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب... 28.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-28T00:30+0000

2022-01-28T00:30+0000

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أخبار سوريا اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "نطالب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري".وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب ضد الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".ولفت إلى أن: "هجوم تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا الاتحادية) على سجن مدينة الحسكة يوضح ذلك".وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/مراسل-سبوتنيك-استسلام-معتقلي-داعش-الذين-يسيطرون-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-1057203075.html

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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي