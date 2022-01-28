موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا

موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "نطالب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري".وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب ضد الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".ولفت إلى أن: "هجوم تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا الاتحادية) على سجن مدينة الحسكة يوضح ذلك".وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري، مؤكدا أن الولايات المتحدة فشلت في مواجهة الإرهاب في هذا البلد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "نطالب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري".
وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب ضد الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".
ولفت إلى أن: "هجوم تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا الاتحادية) على سجن مدينة الحسكة يوضح ذلك".
وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.
في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.