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https://arabic.sputniknews.com/20220128/موسكو-تطالب-بانسحاب-جميع-القوات-الأجنبية-من-سوريا-1057297873.html
موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا
موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا
طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T00:30+0000
2022-01-28T00:30+0000
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "نطالب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري".وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب ضد الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".ولفت إلى أن: "هجوم تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا الاتحادية) على سجن مدينة الحسكة يوضح ذلك".وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/مراسل-سبوتنيك-استسلام-معتقلي-داعش-الذين-يسيطرون-على-سجن-الصناعة-في-الحسكة-1057203075.html
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أخبار سوريا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

موسكو تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا

00:30 GMT 28.01.2022
© REUTERS / RODI SAIDالقوات الأمريكية في سوريا
القوات الأمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / RODI SAID
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طالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري، مؤكدا أن الولايات المتحدة فشلت في مواجهة الإرهاب في هذا البلد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي: "نطالب جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير قانوني بالانسحاب الفوري".
سوريا- الحسكة- طرد داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
مراسل "سبوتنيك": استسلام معتقلي "داعش" الذين يسيطرون على سجن الصناعة في الحسكة
26 يناير, 14:37 GMT
وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع الحرب ضد الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي".
ولفت إلى أن: "هجوم تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا الاتحادية) على سجن مدينة الحسكة يوضح ذلك".
وكانت معارك عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم "قسد" مدعومة بطائرات "التحالف الدولي " بقيادة الجيش الأمريكي ومعتقلي تنظيم "داعش" بمحيط وداخل مبنى سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة أدت لمقتل العشرات من الطرفين و عشرة مدنيين و إصابة آخرين.
في حين دمرت طائرات "التحالف الدولي عدد من المباني الحكومية و التعليمية السورية بمحيط السجن ومنها معهد المراقبين الفنيين و كليتي الاقتصاد و الهندسة المدنية و مقر إدارة فرع جامعة الفرات ومبنى سادكوب ، مع تدمير عدد من المنازل بحيي غويران و الزهور.
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