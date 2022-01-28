ميقاتي يستقبل المفتي: من يرغب بالترشح للانتخبات النيابية فليترشح

وقال ميقاتي خلال الاجتماع: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أطلع ميقاتي المفتي على "الجهود التي يتم بذلها لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابيا".ووفقا للبيان، "لفت ميقاتي إلى موضوع عزوف سعد الحريري عن الانتخابات النيابية، وقال: نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 مايو/أيار المقبل".
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الجمعة، في السراي الحكومي وعقدا اجتماعا مغلقا تناول الوضع الراهن.
وقال ميقاتي خلال الاجتماع: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أطلع ميقاتي المفتي على "الجهود التي يتم بذلها لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابيا".
7/7 وبعد إنتهاء الإجتماع ورداً على سؤال أحد الصحافيين، أجاب الرئيس: صحيح أن الرئيس الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الإنتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل pic.twitter.com/hjKkxUi3tN
ووفقا للبيان، "لفت ميقاتي إلى موضوع عزوف سعد الحريري عن الانتخابات النيابية، وقال: نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 مايو/أيار المقبل".