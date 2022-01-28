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https://arabic.sputniknews.com/20220128/نائبة-الرئيس-الأمريكي-تعلن-أنها-تحدثت-مع-نظيرها-التايواني-والصين-توقفوا-عن-اللعب-بالنار-1057358343.html
نائبة الرئيس الأمريكي تعلن أنها تحدثت مع نظيرها التايواني.. والصين: توقفوا عن اللعب بالنار
نائبة الرئيس الأمريكي تعلن أنها تحدثت مع نظيرها التايواني.. والصين: توقفوا عن اللعب بالنار
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أنها التقت نظيرها التايواني ويليام لاي، وأجريا محادثة قصيرة في هندوراس، فيما ردت الصين بغضب على أنباء تلك المحادثة. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:30+0000
2022-01-28T11:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
تايوان
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ووفقا لرويترز قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها تحدثت مع نظيرها التايواني ويليام لاي في هندوراس حول اهتمامهما المشترك بأمريكا الوسطى واستراتيجية الحكومة الأمريكية "للأسباب الجذرية" للحد من الهجرة.وقالت للصحفيين "المحادثة القصيرة التي أجريناها كانت في الحقيقة حول مصلحة مشتركة في هذا الجزء من المنطقة واهتمام تايوان على ما يبدو باستراتيجية الأسباب الجذرية لدينا" ، مضيفة أن لاي تواصل معها.وشاركت الوكالة صورة لهما وهما يقفان بجانب بعضهما البعض على خشبة المسرح ويتحدثان، وكلاهما يرتدي قناع الوجه الخاص بكورونا، ولاي يرتدي دبوسًا على طية صدر السترة من العلمين التايواني والهندوراسي المتشابكين.وقال لاي للصحفيين الذين كانوا يسافرون معه إنه عندما تحدث إلى هاريس شكر الولايات المتحدة على مساعدتها "القوية" لتايوان، وأنه يعتقد أن هاريس "شخص قادر للغاية".كما نشر لاي صورة على صفحته على فيسبوك ظهر فيها في صورة جماعية صغيرة تم التقاطها مع الملك الإسباني فيليب السادس، رغم أنها لم تظهر أنهما يتحدثان مع بعضهما.يأتي ذلك فيما ردت الصين بغضب على تلك الأنباء، وقال مكتب شؤون تايوان إنه يتعين على الولايات المتحدة "اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ وعودها بعدم دعم استقلال تايوان والتوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان".والولايات المتحدة الأمريكية، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، على الرغم من أن دعمها القوي للجزيرة على الصعيدين السياسي ومن خلال مبيعات الأسلحة هو أحد المصادر الرئيسية للخلاف بين الصين والولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أمريكا-تثير-غضب-الصين-بخطوة-جديدة-تجاه-تايوان-1052882855.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, تايوان

نائبة الرئيس الأمريكي تعلن أنها تحدثت مع نظيرها التايواني.. والصين: توقفوا عن اللعب بالنار

11:30 GMT 28.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أنها التقت نظيرها التايواني ويليام لاي، وأجريا محادثة قصيرة في هندوراس، فيما ردت الصين بغضب على أنباء تلك المحادثة.
ووفقا لرويترز قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها تحدثت مع نظيرها التايواني ويليام لاي في هندوراس حول اهتمامهما المشترك بأمريكا الوسطى واستراتيجية الحكومة الأمريكية "للأسباب الجذرية" للحد من الهجرة.
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وقالت للصحفيين "المحادثة القصيرة التي أجريناها كانت في الحقيقة حول مصلحة مشتركة في هذا الجزء من المنطقة واهتمام تايوان على ما يبدو باستراتيجية الأسباب الجذرية لدينا" ، مضيفة أن لاي تواصل معها.
ووصفت وكالة الأنباء المركزية الرسمية التايوانية ذلك بأنه "تحية بسيطة" ، قائلة إن الاثنين "تحدثا لفترة وجيزة وتفاعلا بشكل طبيعي".
وشاركت الوكالة صورة لهما وهما يقفان بجانب بعضهما البعض على خشبة المسرح ويتحدثان، وكلاهما يرتدي قناع الوجه الخاص بكورونا، ولاي يرتدي دبوسًا على طية صدر السترة من العلمين التايواني والهندوراسي المتشابكين.
وقال لاي للصحفيين الذين كانوا يسافرون معه إنه عندما تحدث إلى هاريس شكر الولايات المتحدة على مساعدتها "القوية" لتايوان، وأنه يعتقد أن هاريس "شخص قادر للغاية".
كما نشر لاي صورة على صفحته على فيسبوك ظهر فيها في صورة جماعية صغيرة تم التقاطها مع الملك الإسباني فيليب السادس، رغم أنها لم تظهر أنهما يتحدثان مع بعضهما.
يأتي ذلك فيما ردت الصين بغضب على تلك الأنباء، وقال مكتب شؤون تايوان إنه يتعين على الولايات المتحدة "اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ وعودها بعدم دعم استقلال تايوان والتوقف عن اللعب بالنار بشأن قضية تايوان".
وتكثف بكين ضغوطها لتقليص بصمة تايوان الدولية، مؤكدة أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي هي أراض صينية وليس لها الحق في العلاقات بين دولة وأخرى.
والولايات المتحدة الأمريكية، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، على الرغم من أن دعمها القوي للجزيرة على الصعيدين السياسي ومن خلال مبيعات الأسلحة هو أحد المصادر الرئيسية للخلاف بين الصين والولايات المتحدة.
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