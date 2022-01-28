نائب روسي يحدد كيفية مناقشة السياسة الخارجية الجديدة لروسيا

وبحسب تصريحه لوكالة "سبوتنيك": فإن مناقشة مسودة مفهوم سياسة روسيا الخارجية الجديد بعد تلقي رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الضمانات الأمنية ليس مجرد مصادفة، بل سيتم اعتماده على أساس ردودهم عليها".وأضاف: أنا "متأكد من أن هذه وثيقة جدية للغاية، والتي قد تكون اليوم الوثيقة الوحيدة التي تضمن الأمن العالمي في جميع أنحاء العالم".وكان الرئيس بوتين، أشار في اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من مفهوم السياسة الخارجية، والتي أخذت في الاعتبار أحدث التغييرات في السياسة الدولية على مدى السنوات الخمس الماضية.واستلمت موسكو، يوم الأربعاء الماضي، ردين مكتوبين، من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية؛ واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده.واعتبر لافرورف، أن هذين الردين مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم فيه رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو باتجاه الشرق.
قال أدالبي شكاغوشيف، عضو لجنة مجلس الدوما للأمن ومكافحة الفساد، إن مناقشة مفهوم جديد للسياسة الخارجية الروسية سيتم اعتماده على أساس ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترح الضمانات الأمنية.
وبحسب تصريحه لوكالة "سبوتنيك": فإن مناقشة مسودة مفهوم سياسة روسيا الخارجية الجديد بعد تلقي رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الضمانات الأمنية ليس مجرد مصادفة، بل سيتم اعتماده على أساس ردودهم عليها".
وأضاف: أنا "متأكد من أن هذه وثيقة جدية للغاية، والتي قد تكون اليوم الوثيقة الوحيدة التي تضمن الأمن العالمي في جميع أنحاء العالم".
وكان الرئيس بوتين، أشار في اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من مفهوم السياسة الخارجية، والتي أخذت في الاعتبار أحدث التغييرات في السياسة الدولية على مدى السنوات الخمس الماضية.
واستلمت موسكو، يوم الأربعاء الماضي، ردين مكتوبين، من الولايات المتحدة وحلف الناتو، على مطالبها الأمنية؛ واللذين، بحسب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لم يلبيا ما سعت إليه بلاده.
واعتبر لافرورف، أن هذين الردين مقدمة لإجراء مباحثات حول عدد من المسائل الثانوية، في الوقت الذي تم فيه رفض طلب موسكو بوضع حد لتوسع الناتو باتجاه الشرق.