نادال يريد إنجازا تاريخيا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس... وميدفيديف يبحث عن المجد
12:36 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 28.01.2022)
© AFP 2021 / MARTIN KEEPالاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب
© AFP 2021 / MARTIN KEEP
بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانيا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا، عقب فوزه في نصف النهائي، اليوم الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.
وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز اليوم على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.
"I feel very lucky that I won it once in my career in 2009 but I never thought about another chance in 2022."— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
Read how @RafaelNadal battled past Matteo Berrettini to secure an #AO2022 men's singles final berth 👇#AusOpen
وأصبح النجم الإسباني المخضرم رفائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
The return of @DaniilMedwed 🇷🇺— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.
🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk
وإذا فاز نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل أمام الروسي دانيل ميدفيديف فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى والذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.
ويغيب فيدرر عن أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة بينما منع ديوكوفيتش من الدفاع عن لقب البطولة بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله البلاد بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار ما عزز فرصة نادال في الفوز باللقب.
وكان ميدفيديف قد وصل الى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.