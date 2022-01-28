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https://arabic.sputniknews.com/20220128/نادال-يريد-إنجازا-تاريخيا-في-نهائي-أستراليا-المفتوحة-للتينس-وميدفيديف-يبحث-عن-المجد-1057360800.html
نادال يريد إنجازا تاريخيا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس... وميدفيديف يبحث عن المجد
نادال يريد إنجازا تاريخيا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس... وميدفيديف يبحث عن المجد
بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانيا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا، عقب فوزه في... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T12:36+0000
2022-01-28T12:51+0000
رياضة
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وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز اليوم على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.وأصبح النجم الإسباني المخضرم رفائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.وإذا فاز نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل أمام الروسي دانيل ميدفيديف فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى والذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.ويغيب فيدرر عن أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة بينما منع ديوكوفيتش من الدفاع عن لقب البطولة بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله البلاد بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار ما عزز فرصة نادال في الفوز باللقب.وكان ميدفيديف قد وصل الى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
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رياضة

نادال يريد إنجازا تاريخيا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس... وميدفيديف يبحث عن المجد

12:36 GMT 28.01.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 28.01.2022)
© AFP 2021 / MARTIN KEEPالاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب
الاسباني رافائيل نادال نجم كرة المضرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / MARTIN KEEP
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بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثانيا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا، عقب فوزه في نصف النهائي، اليوم الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.
وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال الخامس عالميا، والفائز اليوم على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.
وأصبح النجم الإسباني المخضرم رفائيل نادال على بعد انتصار واحد من تحقيق إنجاز تاريخي والفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى عندما هزم منافسه الإيطالي ماتيو بريتيني 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 اليوم الجمعة ليتأهل للمباراة النهائية لفردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وإذا فاز نادال في المباراة النهائية الأحد المقبل أمام الروسي دانيل ميدفيديف فإنه سينفرد بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى والذي يتقاسمه حاليا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والسويسري روجر فيدرر وهو 20 لقبا لكل منهم.
ويغيب فيدرر عن أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة بينما منع ديوكوفيتش من الدفاع عن لقب البطولة بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرة دخوله البلاد بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار ما عزز فرصة نادال في الفوز باللقب.
وكان ميدفيديف قد وصل الى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
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