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واشنطن تتوقع عقد مباحثات بين بلينكن ولافروف الأسبوع المقبل
واشنطن تتوقع عقد مباحثات بين بلينكن ولافروف الأسبوع المقبل
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد يجتمعان الأسبوع المقبل. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T20:21+0000
2022-01-28T20:21+0000
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت دونفريد على قناة "دوجد" الروسية: "أتوقع أن المباحثات بين بلنكين ولافروف ستجرى الأسبوع المقبل".وتابعت "على حد علمي، لم يتم تحديد موعدها بعد، لكن نعم، اتفقا في جنيف على أنهما سيتحدثان مرة أخرى بعد تسليم الوثيقة إلى موسكو".قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب في أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد الإجراءات.وصرح المسؤول: "نرحب بتعليقاته (لافروف) بأن روسيا لا تريد الحرب، وسنرحب برد الحكومة الروسية على المبادئ التي وضعناها لهم. لكن يجب دعم ذلك بالعمل.وأضاف: "نحتاج إلى رؤية روسيا تسحب بعضًا من القوات التي نشرتها، من الحدود الأوكرانية وتتخذ خطوات أخرى لخفض التصعيد".وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
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العالم
واشنطن تتوقع عقد مباحثات بين بلينكن ولافروف الأسبوع المقبل
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد يجتمعان الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت دونفريد على قناة "دوجد" الروسية: "أتوقع أن المباحثات بين بلنكين ولافروف ستجرى الأسبوع المقبل".
وتابعت "على حد علمي، لم يتم تحديد موعدها بعد، لكن نعم، اتفقا في جنيف على أنهما سيتحدثان مرة أخرى بعد تسليم الوثيقة إلى موسكو".
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب في أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد الإجراءات.
وصرح المسؤول: "نرحب بتعليقاته (لافروف) بأن روسيا لا تريد الحرب، وسنرحب برد الحكومة الروسية على المبادئ التي وضعناها لهم. لكن يجب دعم ذلك بالعمل.
وأضاف: "نحتاج إلى رؤية روسيا تسحب بعضًا من القوات التي نشرتها، من الحدود الأوكرانية وتتخذ خطوات أخرى لخفض التصعيد".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد تحدث عن احتمالية نشوب حرب، قائلا: إنه " إذا كان الأمر يعتمد على روسيا، فلن تكون هناك حربا".
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.