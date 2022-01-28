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https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزارة-الاتصالات-الروسية-حظرالعملات-الرقمية-قد-يؤدي-إلى-إيقاف-التطور-التكنولوجي-في-الدولة-1057375483.html
وزارة الاتصالات الروسية: حظرالعملات الرقمية قد يؤدي إلى إيقاف التطور التكنولوجي في الدولة
وزارة الاتصالات الروسية: حظرالعملات الرقمية قد يؤدي إلى إيقاف التطور التكنولوجي في الدولة
أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، أن حظر العمل بالعملات الرقمية في البلاد قد يكون عائقا كبيرا في وجه تطوير صناعة... 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T13:55+0000
2022-01-28T13:55+0000
روسيا
اقتصاد
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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة في بيان لها: إن "وزارة التنمية الرقمية تعتبر أن الحظر المفروض على تداول العملات الرقمية سيقلل بشكل كبير من وتيرة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الروسية ويجعلها غير قادرة على المنافسة".وأضاف بيان الوزارة: "سيؤدي إدخال القيود على إصدار وتداول العملات الرقمية إلى ايقاف التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الرقمية في الدولة ما سيؤدي إلى تدفق المتخصصين إلى بلدان أخرى".وتابع البيان "في مثل هذه الظروف التي خلقها الرئيس والحكومة والتي تعتبر ظروفًا جادة لتطويرالبرمجيات الوطنية، فإن فرض حظر على تداول العملات المشفرة لا يتناسب مع الإطار العام للسياسة المستمرة لدعم وتطوير الصناعة في البلاد".ودعت وزارة المالية في روسيا إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وليس حظرها، وقد أعدت مفهومًا مناسبًا وتنتظر موقف الحكومة بشأن هذه المسألة.
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روسيا, اقتصاد

وزارة الاتصالات الروسية: حظرالعملات الرقمية قد يؤدي إلى إيقاف التطور التكنولوجي في الدولة

13:55 GMT 28.01.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورعملات رقمية
عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، أن حظر العمل بالعملات الرقمية في البلاد قد يكون عائقا كبيرا في وجه تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة في بيان لها: إن "وزارة التنمية الرقمية تعتبر أن الحظر المفروض على تداول العملات الرقمية سيقلل بشكل كبير من وتيرة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات الروسية ويجعلها غير قادرة على المنافسة".
وأضاف بيان الوزارة: "سيؤدي إدخال القيود على إصدار وتداول العملات الرقمية إلى ايقاف التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الرقمية في الدولة ما سيؤدي إلى تدفق المتخصصين إلى بلدان أخرى".
وتابع البيان "في مثل هذه الظروف التي خلقها الرئيس والحكومة والتي تعتبر ظروفًا جادة لتطويرالبرمجيات الوطنية، فإن فرض حظر على تداول العملات المشفرة لا يتناسب مع الإطار العام للسياسة المستمرة لدعم وتطوير الصناعة في البلاد".
ودعت وزارة المالية في روسيا إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وليس حظرها، وقد أعدت مفهومًا مناسبًا وتنتظر موقف الحكومة بشأن هذه المسألة.
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