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https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-الخارجية-السوداني-لمجلس-السيادة-بعض-البعثات-الدبلوماسية-لدينا-انتهكت-سيادتنا-1057354759.html
وزير الخارجية السوداني لمجلس السيادة: بعض البعثات الدبلوماسية لدينا انتهكت سيادتنا
وزير الخارجية السوداني لمجلس السيادة: بعض البعثات الدبلوماسية لدينا انتهكت سيادتنا
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد قد انتهكت السيادة السودانية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T10:15+0000
2022-01-28T10:15+0000
أخبار السودان اليوم
بعثات دبلوماسية
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وحسب بيان نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم خالفت الأعراف الدبلوماسية وانتهكت سيادة البلاد .ووفقا للبيان جاءت تأكيدات وزير الخارجية المكلف خلال إفادة قدمها لمجلس السيادة السوداني في اجتماعه مساء أمس الخميس، "حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".وأوضحت سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش كذلك "استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار إستكمال حكومة تصريف الأعمال" .
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أخبار السودان اليوم, بعثات دبلوماسية

وزير الخارجية السوداني لمجلس السيادة: بعض البعثات الدبلوماسية لدينا انتهكت سيادتنا

10:15 GMT 28.01.2022
© REUTERS / STRINGERرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول اجتماع مع الأعضاء
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول اجتماع مع الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد قد انتهكت السيادة السودانية.
وحسب بيان نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم خالفت الأعراف الدبلوماسية وانتهكت سيادة البلاد .
ووفقا للبيان جاءت تأكيدات وزير الخارجية المكلف خلال إفادة قدمها لمجلس السيادة السوداني في اجتماعه مساء أمس الخميس، "حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".
وأوضحت سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش كذلك "استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار إستكمال حكومة تصريف الأعمال" .
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