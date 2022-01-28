وزير الخارجية السوداني لمجلس السيادة: بعض البعثات الدبلوماسية لدينا انتهكت سيادتنا

وحسب بيان نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم خالفت الأعراف الدبلوماسية وانتهكت سيادة البلاد .ووفقا للبيان جاءت تأكيدات وزير الخارجية المكلف خلال إفادة قدمها لمجلس السيادة السوداني في اجتماعه مساء أمس الخميس، "حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".وأوضحت سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش كذلك "استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار إستكمال حكومة تصريف الأعمال" .
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد قد انتهكت السيادة السودانية.
وحسب بيان نشره مجلس السيادة السوداني عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كشف الصادق، أن بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم خالفت الأعراف الدبلوماسية وانتهكت سيادة البلاد .
ووفقا للبيان جاءت تأكيدات وزير الخارجية المكلف خلال إفادة قدمها لمجلس السيادة السوداني في اجتماعه مساء أمس الخميس، "حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".
وأوضحت سلمى عبد الجبار المبارك عضو مجلس السيادة الإنتقالي والناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش كذلك "استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار إستكمال حكومة تصريف الأعمال" .