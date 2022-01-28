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وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإصلاحات لخفض قتل المدنيين بالخطأ في الضربات الجوية
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإصلاحات لخفض قتل المدنيين بالخطأ في الضربات الجوية
أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مسؤولي البنتاغون بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات العسكرية. 28.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-28T11:42+0000
2022-01-28T11:42+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
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وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية نشرت يوم الخميس أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة، وفقا لوكالة فرانس برس.يأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية أمريكية أظهرت أن ضربات الطائرات المسيرة التي بات الجيش الأمريكي يفضل اللجوء إليها منذ 2014 في أفغانستان والعراق وسوريا تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.كان أحدث خطأ عسكري أمريكي وقع في 27 أغسطس/آب الماضي في كابول، في الأيام الأخيرة من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عندما تسببت غارة نفذتها طائرة دون طيار، بمقتل 10 مدنيين بطريق الخطأ، بينهم سبعة أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20170430/التحالف-الدولي-القتلى-المدنيين-العراق-سوريا-1023781420.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإصلاحات لخفض قتل المدنيين بالخطأ في الضربات الجوية

11:42 GMT 28.01.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMA
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أمر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مسؤولي البنتاغون بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات العسكرية.
وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية نشرت يوم الخميس أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة، وفقا لوكالة فرانس برس.
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وأضاف "سنراجع طرق تقييمنا للحوادث التي قد تكون ألحقت أذى بمدنيين، وسنعترف بالأضرار التي لحقت بالمدنيين (...) ونستخدم الدروس المستخلصة منها في التحضير للعمليات المستقبلية وتنفيذها".
يأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية أمريكية أظهرت أن ضربات الطائرات المسيرة التي بات الجيش الأمريكي يفضل اللجوء إليها منذ 2014 في أفغانستان والعراق وسوريا تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.
كان أحدث خطأ عسكري أمريكي وقع في 27 أغسطس/آب الماضي في كابول، في الأيام الأخيرة من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عندما تسببت غارة نفذتها طائرة دون طيار، بمقتل 10 مدنيين بطريق الخطأ، بينهم سبعة أطفال.
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