وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإصلاحات لخفض قتل المدنيين بالخطأ في الضربات الجوية

وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية نشرت يوم الخميس أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة، وفقا لوكالة فرانس برس.يأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية أمريكية أظهرت أن ضربات الطائرات المسيرة التي بات الجيش الأمريكي يفضل اللجوء إليها منذ 2014 في أفغانستان والعراق وسوريا تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.كان أحدث خطأ عسكري أمريكي وقع في 27 أغسطس/آب الماضي في كابول، في الأيام الأخيرة من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عندما تسببت غارة نفذتها طائرة دون طيار، بمقتل 10 مدنيين بطريق الخطأ، بينهم سبعة أطفال.
يأتي ذلك بعد تحقيقات إعلامية أمريكية أظهرت أن ضربات الطائرات المسيرة التي بات الجيش الأمريكي يفضل اللجوء إليها منذ 2014 في أفغانستان والعراق وسوريا تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم كثير من الأطفال.
كان أحدث خطأ عسكري أمريكي وقع في 27 أغسطس/آب الماضي في كابول، في الأيام الأخيرة من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، عندما تسببت غارة نفذتها طائرة دون طيار، بمقتل 10 مدنيين بطريق الخطأ، بينهم سبعة أطفال.